Punta del Este: hallaron muerta en una playa a una joven argentina que estaba desaparecida

Finalmente, constataron que se trataba de la joven buscada. Los forenses determinaron que el fallecimiento había ocurrido minutos antes del hallazgo. De acuerdo con la información publicada por el portal Portada Punta del Este, la principal hipótesis que manejan las autoridades indica que se habría quitado la vida, aunque el caso continúa bajo investigación.

Los familiares de la víctima agradecieron el apoyo recibido durante las horas de búsqueda y pidieron ayuda para afrontar los gastos del sepelio. “Con mucho dolor por el triste desenlace y enorme agradecimiento por todo el apoyo de la sociedad, amigos y allegados, les pedimos su colaboración para afrontar los gastos necesarios para despedir a nuestra amada Almendra. Su papá y familia son laburantes y no pueden afrontar solos esta situación”, escribieron en el comunicado difundido en redes sociales.