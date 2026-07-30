Punta del Este: hallaron muerta en una playa a una joven argentina que estaba desaparecida
La chica de 18 años, oriunda de Córdoba y radicada en Uruguay desde hacía algunos años, había desaparecido el lunes. La Justicia busca determinar las circunstancias del caso.
Pepa Almendra Vergara di Benedetto, una joven argentina de 18 años, fue encontrada sin vida en la zona de la parada 5 de la Playa Mansa de Punta del Este. La mujer era intensamente buscada desde hace días y fue rápidamente identificada cuando se encontró su cuerpo.
Según se informó, la joven vivía hace un tiempo en Uruguay y el lunes pasado su familia había denunciado su desaparición ante la Policía local. Al comienzo de la investigación, se consideró la hipótesis de una desaparición por voluntad propia: Almendra había salido de su departamento para ir a una biblioteca en el centro de Maldonado ese lunes.
Desde el comienzo del caso los investigadores establecieron que se trata de un caso de desaparición por voluntad propia, informó Montevideo Portal. Los investigadores hicieron un rastreo por cámaras de seguridad privadas y públicas para tratar de encontrarla.
Una joven argentina de 18 años fue encontrada muerta en una plata de Punta del Este
Con el paso de las horas, se encontraron elementos que permitieron saber que Vergara había pasado la noche del lunes en Maldonado y durante el martes había salido hacia Punta del Este. Un chofer de ómnibus la transportó y, al ver que era buscada, pasó esa información a la Policía. La última pista que recibió la Policía fue que la joven estaba en las inmediaciones del Hotel Enjoy (antiguo Conrad), ubicado a pocas cuadras de donde finalmente apareció sin vida.
Luego, las cámaras privadas de los edificios la capturaron cerca de la parada 5 de la Playa Mansa. El padre de la víctima y los conocidos que participaban de la búsqueda vieron un bulto entre los arbustos y dieron aviso a la Policía.
Finalmente, constataron que se trataba de la joven buscada. Los forenses determinaron que el fallecimiento había ocurrido minutos antes del hallazgo. De acuerdo con la información publicada por el portal Portada Punta del Este, la principal hipótesis que manejan las autoridades indica que se habría quitado la vida, aunque el caso continúa bajo investigación.
Los familiares de la víctima agradecieron el apoyo recibido durante las horas de búsqueda y pidieron ayuda para afrontar los gastos del sepelio. “Con mucho dolor por el triste desenlace y enorme agradecimiento por todo el apoyo de la sociedad, amigos y allegados, les pedimos su colaboración para afrontar los gastos necesarios para despedir a nuestra amada Almendra. Su papá y familia son laburantes y no pueden afrontar solos esta situación”, escribieron en el comunicado difundido en redes sociales.
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