El desgarrador testimonio de un habitante de Zárate: "Mi mamá está arriba del techo"

"Mi mamá está arriba del techo, está esperando. Yo tuve que subir todo lo que es heladera y ese tipo de cosas. Yo quiero ver a mi mamá, me pone mal todo esto", comenzó diciendo el hombre muy angustiado por la situación que le estaba tocando atravesar.

"Vamos a ver si la pueden recuperar, yo quiero a mi mamá, lo material no me importa", siguió diciendo entre lágrimas el hijo de la mujer que luego fue rescatada a la periodista de C5N Mariela López Brown en el programa Argentina en Vivo.

Minutos después de este desgarrador testimonio, el cuerpo de bomberos de Zárate y los equipos de rescate, la mujer pudo ser rescatada y reencontrarse con su hijo en medio del drama por las inundaciones.

"Gracias a Dios estoy bien, era desesperante la situación. Estaba arriba del techo. Nunca tuvimos una situación como esta, la primera vez en mi vida", describió la mujer ante las cámaras.

Después de rescatarla, el equipo de bomberos que trabajó en la zona confirmó que la mujer fue trasladada junto a su familia al centro de operaciones de Campana para luego ser llevada al centro de evacuados para realizarse los controles de rutina.

habitante campana mama techo.mp4

Ruta 9: un micro quedó atrapado en medio de la inundación

Las intensas lluvias que llegaron a la provincia de Buenos Aires está causando desastres y la gente está viviendo horas terribles y de suma urgencia. En medio de esta situación, un colectivo de larga distancia quedó atrapado en plena Ruta 9, a la altura del Kilómetro 115, debido al fuerte temporal que azota a la región.

El micro había salido desde Rosario y quedó varado durante la madrugada por el desborde de agua en la calzada, en una zona entre Zárate y Lima, completamente anegada y sin visibilidad, lo que impidió seguir el trayecto o retroceder. El chofer contó que la situación comenzó alrededor de las 12 de la noche y todavía no tuvieron respuestas.

Daniel, el conductor el micro habló con C5N y contó: "La situación es preocupante, somos 44 pasajeros entre los cuales hay menores de edad, un bebé y una nena de 5 años. Desde las 12 de la noche que estamos en esta situación y no tenemos soluciones ni respuestas de nadie".

"Nos dirigíamos a Mar del Plata, salimos de Rosario 20:30, en el peaje pasamos normal y nadie avisó que podíamos tener estos problemas de anegamiento. Al llegar al km 115 vimos que había camiones con balizas, nos colocamos atrás esperando a ver qué iba a pasar. Empezó a subir el agua al punto que ahora hay una corriente que parece un río", siguió relatando sobre cómo llegaron a quedar en esa situación desesperante.

"Tenemos 10 centímetros de agua en el micro. Estamos anegados, no se ve la ruta. Sé que estoy arriba de la ruta porque era como veníamos circulando. Si me decís dónde estoy parado, no sé. No se ve la banquina, la ruta, nada... solo un camión adelante. No me voy a mover para no poner en riesgo la vida de los pasajeros", cerró preocupado.

micro atrapado ruta 9