Contra el acoso por deudas: cómo anotarse para colaborar con el proyecto de ley que impulsa Leandro Santoro
El referente político hizo un llamado a la participación ciudadana para que los vecinos afectados se acerquen a la Legislatura porteña a relatar sus experiencias y aportar testimonio directo para la construcción de una nueva normativa.
En el marco de la presentación de su proyecto contra el hostigamiento de las agencias de cobranzas, Leandro Santoro realizó una convocatoria abierta a la comunidad para sumar testimonios que permitan darle mayor sustento político y social a la iniciativa que se debatirá en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El dirigente remarcó la necesidad de que la dirigencia política escuche de primera mano las dificultades que atraviesan los ciudadanos comunes en su día a día. "Necesito que me des una mano; te voy a pedir que te inscribas acá para venir a la Legislatura porteña a contarnos tu caso", expresó en su mensaje.
Para Santoro, el verdadero trasfondo de esta situación excede lo estrictamente financiero para convertirse en un problema de salud emocional y social. Según señaló, las llamadas y advertencias constantes durante las 24 horas del día por parte de departamentos de cobranzas terminan por impedir que los ciudadanos puedan trabajar y desarrollar su rutina con normalidad.
"Pierden la tranquilidad y la estabilidad emocional", enfatizó, describiendo el calvario diario de quienes intentan juntar los recursos necesarios para saldar sus compromisos económicos mientras soportan una presión que calificó como insoportable.
El proyecto de Leandro Santoro para ayudar a los deudores: un espacio para visibilizar el problema
La propuesta apunta a generar un canal de participación directa para que los afectados puedan exponer ante los legisladores cómo es la convivencia diaria con el asedio de las empresas de cobranza.
Aquellos interesados en sumarse a la iniciativa y colaborar con sus vivencias pueden inscribirse a través de los formularios habilitados en las redes sociales del dirigente. El objetivo final es utilizar esos relatos reales para construir una ley efectiva que erradique de manera inmediata estas prácticas abusivas en el distrito.
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