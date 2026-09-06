Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Defensa y Justicia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura.
Lanús y Defensa y Justicia juegan este domingo, en el Néstor Díaz Pérez, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.
El "Granate" buscará aprovechar la localía para sumar una victoria que le permita llegar a los puestos de clasificación de los playoff y cortar una racha de tres partidos sin victorias. El conjunto del Sur, en la última jornada, cayó por la mínima ante Boca en La Bombonera, por lo que necesita recuperarse ante su público.
Enfrente estará el elenco de Julio Vaccari, que acumula cuatro fechas sin conocer la derrota. En la última fecha, venció a Platense en Florencio Varela y escaló a la tercera colocación de la Zona A, con 14 unidades producto de cuatro victorias, dos empates y una caída.
Formaciones de Lanús vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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