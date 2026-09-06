Agónico triunfo de Lanús ante Defensa y Justicia con gol de Carlos Izquierdoz
El Granate superó 1-0 al Halcón en La Fortaleza por la octava fecha con un tanto del zaguero en el epílogo y se ilusiona con la clasificación.
Lanús consiguió una victoria tan necesitada como festejada en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino venció por 1-0 a Defensa y Justicia en el marco de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un encuentro parejo que se resolvió en los instantes finales gracias a la chapa de su capitán.
El desarrollo del cotejo se presentó sumamente disputado y cerrado. La urgencia de sumar de a tres por parte del dueño de casa chocó contra la solidez táctica de un Halcón que llegó a Sur con la clara premisa de llevarse un triunfo que lo depositara en lo más alto de la tabla. Cuando todo parecía indicar que el marcador no sufriría modificaciones y que ambos repartirían unidades, apareció la figura de Carlos Izquierdoz a los 89 minutos del segundo tiempo para mandar la pelota a la red y desatar la locura en las tribunas.
Con esta alegría conseguida sobre la hora, el Granate trepó a la novena ubicación de la Zona A al alcanzar las 10 unidades. Mantiene la misma cantidad de puntos que Unión de Santa Fe, aunque se sitúa por debajo debido a su diferencia de gol neutra (0 frente al +2 que ostenta el conjunto Tatengue).
Por el lado del elenco conducido por Julio Vaccari, la caída significó un duro revés en sus aspiraciones de pelear la cima. Pese al traspié, el equipo de Florencio Varela se mantiene afirmado en la cuarta posición del grupo con 14 puntos, quedando apenas a dos unidades del líder Gimnasia y Esgrima de Mendoza. De cara a la próxima jornada, Lanús buscará capitalizar este impulso para meterse de lleno en puestos de Playoffs, mientras que Defensa intentará dar vuelta la página para reencontrarse con el triunfo.
Formaciones de Lanús vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Yamil Possi.
TV: ESPN Premium.
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