Agónico triunfo de Lanús ante Defensa y Justicia con gol de Carlos Izquierdoz

El desarrollo del cotejo se presentó sumamente disputado y cerrado. La urgencia de sumar de a tres por parte del dueño de casa chocó contra la solidez táctica de un Halcón que llegó a Sur con la clara premisa de llevarse un triunfo que lo depositara en lo más alto de la tabla. Cuando todo parecía indicar que el marcador no sufriría modificaciones y que ambos repartirían unidades, apareció la figura de Carlos Izquierdoz a los 89 minutos del segundo tiempo para mandar la pelota a la red y desatar la locura en las tribunas.