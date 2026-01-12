Pinamar: nene de 8 años que iba en un UTV está grave tras violento choque con una camioneta

Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones para determinar las causas exactas de la colisión frontal. El foco de la investigación está puesto en establecer si los vehículos circulaban por áreas permitidas y si se respetaban las normas de seguridad obligatorias para el tránsito en la arena, un tema que suele generar controversia y controles estrictos durante el verano.

Por el momento, se aguarda un nuevo parte médico sobre la evolución del menor, mientras que los conductores de ambos vehículos quedaron a disposición de la justicia para prestar declaración sobre lo ocurrido.