Pinamar: nene de 8 años que iba en un UTV está grave tras violento choque con una camioneta
El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, donde una Amarok y un vehículo todoterreno colisionaron de frente. El menor, que viajaba en el rodado menor, se encuentra internado en estado crítico.
La temporada en Pinamar se vio sacudida este lunes por un grave accidente vial en el sector de playa, por el que un niño de apenas 8 años resultó gravemente herido luego de que el vehículo tipo UTV en el que se desplazaba chocara frontalmente contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco.
El siniestro se produjo en una zona de circulación de vehículos de doble tracción. Según los primeros reportes, el menor viajaba en el UTV rojo, el cual era conducido por una mujer; y junto a ellos se encontraba un hombre, quien también sufrió heridas de consideración, principalmente en su rostro, producto del fuerte impacto.
Ante la gravedad de las lesiones, el niño fue derivado de inmediato al Hospital Municipal de Pinamar, donde permanece bajo pronóstico reservado y con cuidados intensivos. El menor ingresó de urgencia, inconsciente y con una lesión en la cabeza.
En el lugar del choque trabajaron dotaciones de bomberos, ambulancias y personal policial para asistir a los involucrados y preservar la zona para las pericias correspondientes.
De acuerdo con TN, al niño tuvieron que realizarle maniobras de reanimación en el lugar. La asistencia inicial estuvo a cargo de una médica, que pasaba de manera ocasional por la zona al momento del accidente.
Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones para determinar las causas exactas de la colisión frontal. El foco de la investigación está puesto en establecer si los vehículos circulaban por áreas permitidas y si se respetaban las normas de seguridad obligatorias para el tránsito en la arena, un tema que suele generar controversia y controles estrictos durante el verano.
Por el momento, se aguarda un nuevo parte médico sobre la evolución del menor, mientras que los conductores de ambos vehículos quedaron a disposición de la justicia para prestar declaración sobre lo ocurrido.
