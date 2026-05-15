Se fugó del test de alcoholemia, lo atraparon y arrojó una cifra exorbitante
Ocurrió en una ruta de Chaco. En medio de su huida, casi atropella a un agente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Un conductor de 39 años fue detenido el jueves por la mañana tras escapar de un control realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la Ruta Nacional 16, en la provincia del Chaco. Tras ser interceptado a pocos kilómetros, le realizaron el test de alcoholemia y el resultado arrojó una cifra exorbitante.
El episodio ocurrió alrededor de las 10.20 en una de las bases de fiscalización que la ANSV tiene desplegadas en distintas rutas del país. Según informaron las autoridades, cuando los agentes le indicaron que detuviera el vehículo para un control de rutina, el automovilista se negó a someterse al alómetro, el dispositivo utilizado para detectar la presencia de alcohol en el organismo.
Ante la negativa, los agentes de la ANSV le indicaron que descendiera del vehículo, pero el hombre decidió escapar. En medio de la maniobra para fugarse, giró bruscamente sobre la calzada y puso en peligro a uno de los agentes de la Base Operativa Chaco, quien debió correrse rápidamente para evitar ser atropellado.
La fuga duró poco. El conductor fue interceptado aproximadamente a un kilómetro y medio del puesto de control. Una vez detenido, los agentes finalmente le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra exorbitante para una jurisdicción donde rige la ley de alcohol cero al volante.
Tras el procedimiento, el vehículo quedó retenido y el hombre fue trasladado a la comisaría de Barranqueras. Además de las infracciones por conducir alcoholizado, el caso continuará por la
La insólita excusa de un camionero tras el test de alcoholemia
Días atrás, el conductor de un camión con acoplado fue detenido durante un control vehicular en la Ruta 2 y sorprendió a los agentes de seguridad vial al intentar excusarse por el resultado positivo del test de alcoholemia con una insólita anécdota: “Me comí una empanadita...”.
El hecho ocurrió durante un control de seguridad vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en el kilómetro 58 de la Ruta 2, a la altura de la localidad de Ángel Etcheverry, partido de La Plata. Allí, los agentes de seguridad vial detuvieron a un camionero de 49 años y oriundo de Ezeiza, que fue sometido al test de alcoholemia como parte de los operativos de fiscalización y prevención vial.
“Recuerde que en provincia de Buenos Aires el límite es cero”, le advirtió la agente mientras esperaba el resultado del test a lo que el hombre contestó sorprendido: "¡Ah! Listo”.
“¿No sabía que era cero?”, volvió a consultarle la agente, lo que dio lugar a la insólita explicación del camionero: “Sí, sabía. Solamente que me comí una empanadita...”.
El resultado del test de alcoholemia arrojó que el hombre conducía el camión con acoplado por la Ruta 2 con 0,65 gramos de alcohol en sangre. “Esto es un poquito más que una empanadita...”, comentó la mujer.
Acto seguido, el hombre explicó: “No, vos sabes que... Me fui a casa a buscar el camión y ahí mi mamá me invitó una empanada. ‘Bueno’ le dije...”. “Acompañada con un vinito o una cervecita”, acotó la agente. “No, un vasito”, retrucó el camionero. Los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial procedieron a retenerle la licencia de conducir y a labrarle la multa correspondiente.
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