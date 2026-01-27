El duro testimonio de la madre de Jeremías Monzón tras el despiadado crimen en Santa Fe
Romina Monzón habló en las últimas horas y manifestó el profundo dolor que atraviesa tras el asesinato de su hijo.
El crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas en la ciudad santafesina de Santo Tomé, continúa generando conmoción y un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia. Su madre, Romina Monzón, apuntó directamente contra los responsables del ataque y sostuvo que “disfrutaron de matarlo y no se arrepienten”.
En medio del dolor, la mujer describió el impacto devastador que dejó la muerte del joven en su entorno más cercano. “La familia está destruida”, expresó al remarcar que su hijo “ya no existe”: “Era el primer nieto, el primer sobrino, la luz de todos”.
Romina relató cómo atraviesa los días posteriores al asesinato y la ausencia constante de Jeremías en cada espacio cotidiano. “Los días después del hecho, son grises. Es terrible la cantidad de lugares donde ya no está. Nosotros con Jere no convivíamos, él vivía con sus abuelos porque era la casa donde se crió toda su vida. Desde hace tres años no vivíamos juntos y este año iba a mudarse conmigo porque iba a ir a una escuela nueva a tres cuadras de mi departamento”, contó.
Sobre la personalidad del adolescente, lo definió como “un chico con futuro”, “bueno”, "amable", “muy amiguero”, con “muchos sueños, curiosidad por el mundo y alegría”. En ese sentido, destacó el cariño que despertaba entre sus pares: "En estos días se acercan a mi muchos chicos auto proclamados ‘ser su mejor amigo’, eso define la magia que tenia".
La madre de Jeremías también fue contundente al referirse a los acusados por el homicidio y calificó de “injusta" la forma en que “estas bestias decidieron hacerle tanto daño”. Además, sostuvo que resulta “irracional pensar que alguien justifique lo que le hicieron”, y agregó: “Son unos monstruos y violentos, unos psicópatas que disfrutaron lo que hacían, fueron conscientes al premeditarlo, al emboscarlo, al ejecutarlo y al manipular su cuerpo ya sin vida y todo lo que hicieron post mortem”.
En ese marco, Romina volvió a reclamar la baja de la edad de imputabilidad y cuestionó duramente el accionar judicial, ya que los implicados son menores de edad y recuperaron la libertad. “No importa cuán claro hable, cuán explicita sea, cuanto explique lo que hicieron: la Justicia actual los liberó. Tengo que cambiar la médula del Poder Judicial”, expresó.
También manifestó su indignación al leer normativas que, según su mirada, “protegen a los asesinos”, quienes “gozan desde sus redes sociales, porque continúan con el acceso a ellas, es tan bizarro todo”, y criticó a las familias de los presuntos responsables por “encubrirlos”.
Pese al profundo dolor, aseguró que intenta encontrar fuerzas en el debate legislativo que se dará en el Senado durante las sesiones extraordinarias. “Encuentro consuelo en las familias que nos hablan y nos dan su amor, su apoyo. Es lo que me queda por hacer ya que mi único hijo ya no está”, señaló.
"Se jactaron y disfrutaron de matarlo, no se arrepienten y día a día muestran mas signos de disfrute y violencia. Es imposible estar en paz sabiendo que existen personas así", remarcó. También expresó su pesar por todo lo que no podrá vivir junto a su hijo, como “una comida postergada”, “ese abrazo fue el último” y “esa charla no la tendremos”: “Aceptar eso me sale carísimo”.
Por último, cuestionó el tratamiento mediático del caso y rechazó que se refieran como “novia” a la joven acusada: “Es una asesina. No tenía que estar ahí y lo que le reclamaban era algo ajeno a él”.
En la causa, Milagros A. permanece alojada en un instituto de menores, mientras que otros dos adolescentes de 14 años que participaron del ataque fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles. Además, durante el último fin de semana se confirmó la detención de la madre de la joven de 16 años, señalada como la presunta autora intelectual del hecho.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario