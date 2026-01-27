Santa Fe: alerta por la caída de piñas de hasta 4 kilos desde araucarias centenarias

¿Qué es una araucaria?

Las araucarias son árboles de crecimiento lento y gran longevidad, capaces de alcanzar hasta 50 metros de altura. Presentan un tronco grueso y recto, que puede llegar a 2,5 metros de diámetro, con una corteza espesa, agrietada y dispuesta en placas de forma hexagonal.

La primera fructificación suele producirse alrededor de los 25 años, aunque existen registros de ejemplares que comienzan a dar frutos a los 15. Sin embargo, la floración y semillación se vuelve más abundante a partir de los 40 años de vida.

Se trata de una especie de notable resistencia, que puede superar los 1.000 años, lo que explica el tamaño y peso de los frutos que hoy generan preocupación entre los vecinos de la zona.

Santa Fe: un padre caminaba por la calle con su hija sobre sus hombros y un hombre los derribó

Un padre y su hija sufrieron heridas leves el sábado pasado al ser derribados de manera intencional por un hombre que los atacó sin motivo alguno cuando caminaban por la calle en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe.

La secuencia quedó registrada durante la madrugada del sábado. En el video se ve a Matías Paczkowski caminando con su hija sentada sobre sus hombros, hasta que al llegar a la esquina de las calles 9 y 14 fue golpeado en la cara por un hombre que iba con el torso desnudo.

Paczkowski, un cordobés de 44 años que lleva 12 viviendo en Santa Fe, anticipó que no va a denunciar al agesor porque es un hombre en situación de calle al que los vecinos de Avellaneda conocen como "Máscara".

En una conversación con el sitio Reconqusta Hoy, de Santa Fe, Paczkowski se refirió al agresor como "una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda suelta pidiendo".

El hombre y su hija fueron asistidos por personal policial y una vez que la nena fue trasladada a un centro médico por lesiones leves los oficiales pusieron su mirada en el agresor.

Por el momento "Máscara", que tiene unos 31 años, fue detenido y luego internado en el área de Psiquiatría del Hospital de Reconquista, bajo la tutela de su hermano.

Mientras tanto, Paczkowski le pidió a las autoridades "que se hagan cargo para que no ocurran más incidentes como este".

"No vamos a naturalizar ni permitir situaciones de violencia que pongan en riesgo a la sociedad. Seguiremos gestionando y exigiendo las respuestas necesarias para garantizar cuidado, contención y seguridad para todos", afirmaron desde el Municipio de Avellaneda, cuya Secretaría de Desarrollo Humano intervino en casos anteriores.

Un punto no menor es que desde el Municipio de Avellaneda señalaron que la competencia en salud mental es del Gobierno de Santa Fe, y desde ahí parten las decisiones finales sobre los protocolos que se aplicarán en casos como el de "Máscara".