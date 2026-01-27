Santa Fe: alerta por la caída de piñas de hasta 4 kilos desde araucarias centenarias
Mientras crece la preocupación de los vecinos del barrio Roma por el riesgo que representan, algunos habitantes de la zona se oponen a la tala de los árboles y reclaman que se busquen otras alternativas.
La caída de piñas de hasta cuatro kilos desde dos araucarias centenarias genera preocupación entre vecinos del barrio Roma, en la ciudad de Santa Fe, por el riesgo que implica para peatones y vehículos. La situación abrió un debate en la zona, mientras algunos piden la tala preventiva, otros reclaman soluciones alternativas que preserven los árboles.
El hecho se registró sobre Alfonso Durán al 4100, en dicha localidad santafecina. Miguel, vecino del barrio, explicó: "Depende de la época, cambian los tamaños de las piñas. Este año maduraron así de grandes, pesan entre tres y cuatro kilos".
"Mucha gente estaciona acá. Les pedimos que no lo hagan porque, cuando caen, pueden romper vidrios o espejos de los autos. El golpe es muy fuerte", advirtió en diálogo con LT10.
Debate entre los vecinos: ¿tala preventiva o preservación?
Si bien existe preocupación por el riesgo que implica la caída de los frutos, algunos vecinos se manifestaron en contra de la tala de los árboles, al considerar que se trata de ejemplares históricos del barrio.
En ese sentido, reclaman que se evalúen alternativas que permitan garantizar la seguridad sin avanzar sobre la eliminación de las araucarias, como medidas de prevención, señalización o intervenciones controladas.
¿Qué es una araucaria?
Las araucarias son árboles de crecimiento lento y gran longevidad, capaces de alcanzar hasta 50 metros de altura. Presentan un tronco grueso y recto, que puede llegar a 2,5 metros de diámetro, con una corteza espesa, agrietada y dispuesta en placas de forma hexagonal.
La primera fructificación suele producirse alrededor de los 25 años, aunque existen registros de ejemplares que comienzan a dar frutos a los 15. Sin embargo, la floración y semillación se vuelve más abundante a partir de los 40 años de vida.
Se trata de una especie de notable resistencia, que puede superar los 1.000 años, lo que explica el tamaño y peso de los frutos que hoy generan preocupación entre los vecinos de la zona.
Santa Fe: un padre caminaba por la calle con su hija sobre sus hombros y un hombre los derribó
Un padre y su hija sufrieron heridas leves el sábado pasado al ser derribados de manera intencional por un hombre que los atacó sin motivo alguno cuando caminaban por la calle en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe.
La secuencia quedó registrada durante la madrugada del sábado. En el video se ve a Matías Paczkowski caminando con su hija sentada sobre sus hombros, hasta que al llegar a la esquina de las calles 9 y 14 fue golpeado en la cara por un hombre que iba con el torso desnudo.
Paczkowski, un cordobés de 44 años que lleva 12 viviendo en Santa Fe, anticipó que no va a denunciar al agesor porque es un hombre en situación de calle al que los vecinos de Avellaneda conocen como "Máscara".
En una conversación con el sitio Reconqusta Hoy, de Santa Fe, Paczkowski se refirió al agresor como "una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda suelta pidiendo".
El hombre y su hija fueron asistidos por personal policial y una vez que la nena fue trasladada a un centro médico por lesiones leves los oficiales pusieron su mirada en el agresor.
Por el momento "Máscara", que tiene unos 31 años, fue detenido y luego internado en el área de Psiquiatría del Hospital de Reconquista, bajo la tutela de su hermano.
Mientras tanto, Paczkowski le pidió a las autoridades "que se hagan cargo para que no ocurran más incidentes como este".
"No vamos a naturalizar ni permitir situaciones de violencia que pongan en riesgo a la sociedad. Seguiremos gestionando y exigiendo las respuestas necesarias para garantizar cuidado, contención y seguridad para todos", afirmaron desde el Municipio de Avellaneda, cuya Secretaría de Desarrollo Humano intervino en casos anteriores.
Un punto no menor es que desde el Municipio de Avellaneda señalaron que la competencia en salud mental es del Gobierno de Santa Fe, y desde ahí parten las decisiones finales sobre los protocolos que se aplicarán en casos como el de "Máscara".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario