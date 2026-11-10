El papa León XIV saludó a una multitud desde el balcón del Arzobispado de Córdoba

El Sumo Pontífice destacó ante cientos de miles de fieles que ambos santos argentinos supieron unir la fe con el compromiso concreto hacia los demás.

León XIV recordó que la primera santa argentina unió la vida contemplativa con la ayuda al prójimo recorriendo el país y citó la máxima de María Antonia de Paz y Figueroa de "andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer".

El Papa presentó a Mama Antula y al Cura Brochero como dos maneras distintas pero complementarias de vivir el cristianismo y destacó que ambos transformaron los desafíos de su época para construir una patria fraterna y solidaria.

La ceremonia en el altar estuvo presidida por la imagen del "Cristo pobre" que el propio Cura Brochero mandó tallar hace más de un siglo desde su lecho de dolor, pieza que salió por primera vez en más de 100 años de la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa Cura Brochero para acompañar al Papa en Córdoba.

“Córdoba ha sido tierra de santos", aseguró el Papa y bajo esa premisa, León XIV agradeció el testimonio de mártires, religiosos y laicos argentinos que vivieron su vocación en la sencillez de lo cotidiano y el servicio a los enfermos.

Durante su homilía, el Sumo Pontífice también recordó a figuras como Mamerto Esquiú, Eduardo Pironio, Artémides Zatti, Nazaria Ignacia, Ceferino Namuncurá, Laura Vicuña y las beatas cordobesas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez.