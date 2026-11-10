El papa León XIV saludó a una multitud desde el balcón del Arzobispado de Córdoba
El gesto del Sumo Pontífice reeditó el que hiciera en 1987 Juan Pablo II.
El papa León XIV saludó este martes desde el balcón principal del Arzobispado de Córdoba a una multitud que se congregó sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.
Tras presidir la misa en el predio de FAdeA, el Sumo Pontífice recorrió las avenidas cordobesas de Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen en el papamóvil a cuyo paso miles de fieles le manifestaron su cariño y afecto.
El Santo Padre ingresó a la sede arzobispal ubicada en Hipólito Yrigoyen 98 y se asomó al balcón adornado especialmente para la ocasión. Allí dirigió un saludo y una bendición espontánea a la multitud que estaba congregada desde las primeras horas de hoy.
El gesto de León XIV reeditó la histórica aparición que realizó el papa Juan Pablo II desde ese mismo balcón durante su visita a Córdoba en 1987.
El papa León XIV evocó el legado de Mama Antula y el Cura Brochero durante su multitudinaria misa en Córdoba
Durante la multitudinaria misa celebrada este martes en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, el papa León XIV evocó el legado de Mama Antula y el Santo Cura Brochero como ejemplos fundamentales de entrega por el Evangelio.
El Sumo Pontífice destacó ante cientos de miles de fieles que ambos santos argentinos supieron unir la fe con el compromiso concreto hacia los demás.
León XIV recordó que la primera santa argentina unió la vida contemplativa con la ayuda al prójimo recorriendo el país y citó la máxima de María Antonia de Paz y Figueroa de "andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer".
El Papa presentó a Mama Antula y al Cura Brochero como dos maneras distintas pero complementarias de vivir el cristianismo y destacó que ambos transformaron los desafíos de su época para construir una patria fraterna y solidaria.
La ceremonia en el altar estuvo presidida por la imagen del "Cristo pobre" que el propio Cura Brochero mandó tallar hace más de un siglo desde su lecho de dolor, pieza que salió por primera vez en más de 100 años de la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa Cura Brochero para acompañar al Papa en Córdoba.
“Córdoba ha sido tierra de santos", aseguró el Papa y bajo esa premisa, León XIV agradeció el testimonio de mártires, religiosos y laicos argentinos que vivieron su vocación en la sencillez de lo cotidiano y el servicio a los enfermos.
Durante su homilía, el Sumo Pontífice también recordó a figuras como Mamerto Esquiú, Eduardo Pironio, Artémides Zatti, Nazaria Ignacia, Ceferino Namuncurá, Laura Vicuña y las beatas cordobesas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez.
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