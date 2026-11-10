Ezequiel vendió las pepas del papa León XIV en Plaza de Mayo: "Ajustamos los precios para que lleguen a todos"
El ingenio popular no descansa. Un joven aprovechó la llegada del papa León XIV a la Plaza de Mayo para vender galletas temáticas y revolucionó todo.
La histórica visita del papa León XIV a la Argentina despertó no solo una profunda devoción, sino también el inconfundible espíritu emprendedor local. En medio de la multitud congregada en la Plaza de Mayo, un joven llamado Ezequiel captó la atención de todos con su particular negocio gastronómico.
"Las pepas del Papa León XIV" y los precios de la changa
Con una corona de hojas en la cabeza como parte de su llamativo "marketing", Ezequiel se paseó entre los cientos de fieles ofreciendo su ingenioso producto. "Las pepas del Papa", tal como rezaba su cartel, son galletas dulces que, para estar a tono con la histórica jornada religiosa, fueron horneadas con pequeñas "crucecitas" de membrillo.
IMPORTANTE: Cuánta gente fue a ver al papa León XIV al predio de FAdeA en Córdoba
"Vinimos acá a ver al Papa y de paso también a vender y hacer la changa", relató muy divertido el joven emprendedor ante las cámaras. En cuanto a los precios de las galletas, explicó que la bolsa se vendía a $6.000 y había una promoción de dos por $10.000.
Sin embargo, Ezequiel demostró tener una gran empatía con la situación económica de los fieles que se acercaban a su improvisado puesto de venta. "Hay gente que dijo 'uy me gustaron pero no llego', y elegimos decir bueno, cambiamos un poco, ajustamos. La idea es que todos tengan sus pepitas", concluyó el vendedor con una sonrisa.
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