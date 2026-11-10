Ezequiel vendió las pepas del papa León XIV en Plaza de Mayo: "Ajustamos los precios para que lleguen a todos"

"Las pepas del Papa León XIV" y los precios de la changa

Con una corona de hojas en la cabeza como parte de su llamativo "marketing", Ezequiel se paseó entre los cientos de fieles ofreciendo su ingenioso producto. "Las pepas del Papa", tal como rezaba su cartel, son galletas dulces que, para estar a tono con la histórica jornada religiosa, fueron horneadas con pequeñas "crucecitas" de membrillo.