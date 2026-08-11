Estados Unidos: liberaron a la niñera argentina que había sido detenida durante el Mundial
Iliana Lick había sido arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Philadelphia. Su novio anunció que fue liberada luego de pagar la fianza.
La argentina que trabaja como niñera en Estados Unidos y que estaba detenida en un centro de detención en New México tras ser arrestada por autoridades de inmigración, finalmente fue liberada tras pagar una fianza de 10.000 dólares.
Iliana Lick, de 30 años, había sido arrestada el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Philadelphia, cuando se disponía a viajar a Kansas City junto a unos amigos para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026.
Desde entonces, permaneció bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y fue trasladada por distintos centros de detención.
“Hoy me siento increíblemente agradecido de compartir que Iliana fue liberada oficialmente de la detención del ICE”, afirmó su novio Steven Melchiorre, de 35 años, en la misma plataforma digital en la que había lanzado una campaña de recaudación de fondos para pagar el proceso legal que debió afrontar su pareja.
Y agregó: “Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”.
Después de semanas de arresto, el viernes pasado había tenido una audiencia donde el juez había ordenado su liberación con una fianza de 10.000 dólares, pero todavía faltaban algunos trámites administrativos para que pudiera concertarse efectivamente.
Finalmente fue liberada el lunes y pudo pasar la noche fuera del centro de detención. “Estoy increíblemente agradecido de poder comunicar que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE”, escribió su novio Steven Melchiorre, en una cuenta de GoFundMe, la plataforma que utilizaron para recaudar fondos para cubrir los gastos judiciales del caso y que llegó a reunir unos 18.000 dólares.
“Después de casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas, procedimientos legales y varios traslados entre diferentes estados, este es un momento que hemos estado rezando y esperando”, agregó y dijo que su novia se alojó en un hotel de El Paso, Texas, y este martes regresará a Filadelfia donde vive y trabaja desde hace 3 años.
Sobre los motivos de la detención de Lick un portavoz del Departamento de Homeland Security, el ministerio que rige sobre las actividades de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) había dicho a Clarín: “Ingresó en Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y se quedó más tiempo de su visado. Lick permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del resultado de sus procedimientos migratorios. Para que quede claro, la autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO confieren estatus legal en Estados Unidos”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario