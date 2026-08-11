Estados Unidos: liberaron a la niñera argentina que había sido detenida durante el Mundial

Después de semanas de arresto, el viernes pasado había tenido una audiencia donde el juez había ordenado su liberación con una fianza de 10.000 dólares, pero todavía faltaban algunos trámites administrativos para que pudiera concertarse efectivamente.

Finalmente fue liberada el lunes y pudo pasar la noche fuera del centro de detención. “Estoy increíblemente agradecido de poder comunicar que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE”, escribió su novio Steven Melchiorre, en una cuenta de GoFundMe, la plataforma que utilizaron para recaudar fondos para cubrir los gastos judiciales del caso y que llegó a reunir unos 18.000 dólares.

“Después de casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas, procedimientos legales y varios traslados entre diferentes estados, este es un momento que hemos estado rezando y esperando”, agregó y dijo que su novia se alojó en un hotel de El Paso, Texas, y este martes regresará a Filadelfia donde vive y trabaja desde hace 3 años.

Sobre los motivos de la detención de Lick un portavoz del Departamento de Homeland Security, el ministerio que rige sobre las actividades de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) había dicho a Clarín: “Ingresó en Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y se quedó más tiempo de su visado. Lick permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del resultado de sus procedimientos migratorios. Para que quede claro, la autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO confieren estatus legal en Estados Unidos”.