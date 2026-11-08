Así despegó el vuelo de Aerolíneas Argentinas con el papa León XIV rumbo al país
El Boeing 737 MAX 8 LV-KKD de Aerolíneas Argentinas despegó a las 15.50 desde Montevideo, rumbo a la Argentina.
El vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que traslada al papa León XIV despegó este domingo a las 15:50 desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, con destino a la Ciudad de Buenos Aires.
La aeronave, un Boeing 737-8 MAX con matrícula LV-KKD, traslada al Sumo Pontífice junto a su comitiva oficial y a la delegación de periodistas acreditados tras dar por concluida su primera etapa de la gira sudamericana en Uruguay.
El emotivo momento se pudo observar en vivo por C5N. En medio de un importante operativo de seguridad, el sumo pontífice comenzó su viaje rumbo a la Argentina, donde será recibido por el presidente Javier Milei y una importante comitiva.
Arribo inminente del papa León XIV a Buenos Aires
El aterrizaje del vuelo papal en el Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:25, en el marco de un estricto operativo de seguridad y restricción aérea en la terminal porteña.
Tras su llegada, el Santo Padre iniciará su agenda oficial en la Argentina, que incluirá un homenaje al General San Martín en la plaza homónima, la recepción oficial encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y su posterior discurso en el Palacio Libertad.
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