Triple femicidio de Florencio Varela: el sexto detenido se negó a declarar
Ariel Giménez es investigado como sospechoso de haber cavado el pozo donde enterraron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Ariel Giménez, uno de los dos últimos detenidos durante el fin de semana por el triple femicidio con sello narco de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, se negó a declarar este lunes. Para los investigadores, el sospechoso habría tenido un rol clave en la planificación de los asesinatos.
Vestido con el mismo buzo bordó y pantalón color camel con el que se encontraba al momento de su detención, Giménez había sido trasladado este mediodía a la Fiscalía de Homicidios de San Justo, ubicada en Hipólito Yrigoyen y General Ocampo, bajo un importante operativo llevado a cabo personal de la DDI de La Matanza y patrulleros de la Policía Bonaerense.
Señalado como el hombre que cavó el pozo donde enterraron a las víctimas, se esperaba que declarara ante fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, que inicialmente les leyó los cargos de la imputación por encubrimiento agravado.
"El pocero" se negó a declarar y no respondió ninguna de las preguntas del fiscal Arribas. De esta forma, la fiscalía deberá decidir si continúa con la imputación inicial o si surgen nuevos elementos para agravar la acusación y solicita la prisión preventiva.
Giménez, de 29 años, fue detenido en la noche del sábado tras allanamientos en Florencio Varela e Isidro Casanova.
Pese a estos avances, aún permanece prófugo "Pequeño J", un narco de origen peruano sindicado como autor intelectual del triple femicidio, motivo por el que la PFA mantiene activo un pedido de captura internacional a través de Interpol y no descartan que se encuentre en el exterior.
Triple femicidio en Florencio Varela: uno de los detenido habría hablado con C5N
En las últimas horas se conoció la detención de Ariel Giménez, acusado de cavar el pozo y enterrar los cuerpos de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela. Se cree que al salir a la luz el crimen, el imputado habría dado un nota en C5N.
El jueves 25 de septiembre, a pocas horas de que se encontraran los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la cronista de C5N Mariela López Brown entrevistó a un joven que se presentó como Ariel, que no quiso dar la cara y dijo ser jardinero: "Yo le cortaba el pasto a la chica de la esquina, hace tres meses", expresó, en referencia a Magalí Celeste González Guerrero, otra de las detenidas.
Según su versión, la mujer lo contrataba cada quince días, pero hacía pocos días le había enviado un mensaje para cancelar el trabajo porque se mudaba con su marido y su hijo.
Aunque describió a González Guerrero con un nombre y características distintas, la identificó al ver fotos de las mujeres detenidas: "Era la mujer del peruano, el primer detenido", afirmó. Sin embargo, sostuvo que ya no tenía el teléfono con el que habría intercambiado mensajes.
López Brown agregó que, fuera de cámara, el hombre le contó que tenía un trato cercano con la mujer y que incluso le había ofrecido drogas, el testimonio cobra relevancia tras la imputación formal contra Giménez por su presunta participación en el brutal crimen.
