Triple femicidio: el padre de Brenda del Castillo denunció "irregularidades" en la investigación
En diálogo con C5N, Leonel se sumó a las recientes declaraciones de la madre de Morena que pusieron en duda el rumbo de la investigación del triple femicidio.
Leonel, padre de Brenda del Castillo, una de las tres jóvenes torturadas y asesinadas en Florencio Varela; rompió el silencio para exigir justicia y denunciar "irregularidades" en la investigación.
"Me destrozaron la vida", manifestó. el hombre en diálogo con C5N. Expresó una "luz de esperanza" tras el reciente cambio de la representación legal de las familias a cargo de Fernando Burlando, a quien calificó de "serio", aunque denunció que la investigación no está buscando a las personas correctas.
Leonel cuestionó duramente el enfoque de la investigación, que apunta al líder narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano (conocido como "Pequeño J"), y lamentó que "no están agarrando a la gente que tienen que agarrar".
En este marco, el padre de la joven mencionó varias cuestiones que le generan sospechas. "¿Cómo entró la camioneta al barrio? ¿Por qué el forense no me dejó entrar a reconocer el cuerpo de mi hija? ¿Por qué viene un (conductor de) Didi con prisión domiciliaria de Lugano diciendo que era el novio de mi hija? Así tantas cosas", enumeró.
Finalmente, Leonel mencionó el hallazgo de pruebas en los monoblocks de Lomas del Mirador, donde las jóvenes habrían estado secuestradas. Encontraron "mesas rotas, manchas de sangre, olor a cloro, botellas de lavandina, bolsas de consorcio". Concluyó categóricamente: "Esto pertenece a una red narco".
Trasladaron al quinto sospechoso desde Bolivia
La Policía Federal Argentina (PFA) trasladó a Buenos Aires a Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano peruano señalado como el quinto detenido por el triple femicidio de Florencio Varela.
Según el parte oficial, la investigación se activó luego de que el viernes se emitieran dos pedidos de captura y la Brigada de Investigaciones de Jujuy revisó cámaras de la terminal de colectivos de San Salvador y analizó listas de pasajeros de tours de compras, confirmando que Sotacuro había llegado desde Buenos Aires el miércoles por la noche.
