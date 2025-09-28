Triple femicidio: el padre de Brenda del Castillo denunció "irregularidades" en la investigación

Finalmente, Leonel mencionó el hallazgo de pruebas en los monoblocks de Lomas del Mirador, donde las jóvenes habrían estado secuestradas. Encontraron "mesas rotas, manchas de sangre, olor a cloro, botellas de lavandina, bolsas de consorcio". Concluyó categóricamente: "Esto pertenece a una red narco".

Trasladaron al quinto sospechoso desde Bolivia

La Policía Federal Argentina (PFA) trasladó a Buenos Aires a Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano peruano señalado como el quinto detenido por el triple femicidio de Florencio Varela.

Según el parte oficial, la investigación se activó luego de que el viernes se emitieran dos pedidos de captura y la Brigada de Investigaciones de Jujuy revisó cámaras de la terminal de colectivos de San Salvador y analizó listas de pasajeros de tours de compras, confirmando que Sotacuro había llegado desde Buenos Aires el miércoles por la noche.