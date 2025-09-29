El abogado de la familia de Brenda del Castillo planteó el debate: "¿Qué pena sería justa? La pena de muerte"

detenidos triple femicidio Detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.

"Decime, ¿cuál sería la necesidad de prevención positiva? ¿Cuál sería la necesidad de resocializar a una persona que agarra a una nenita de 15 años, le corta un dedo, después le corta otro, después le corta otro, después le corta otro, después la sigue torturando y después la mata?", remató.

Y añadió: "Realmente, es una maldad que supera la maldad natural del ser humano".

abogado familia brenda

Finalmente, explicó: "Tuvimos una reunión de dos horas, tenemos expresas directivas del Dr. Fernando Burlando para conformar un equipo muy serio de abogados para empezar a analizar el caso. Sería imprudente que te diga o te empiece a hablar de pruebas. Vamos a patrocinar a la familia de Brenda y recién comenzamos a estudiar el caso".