El abogado de la familia de Brenda del Castillo planteó el debate: "¿Qué pena sería justa? La pena de muerte"

Luego de que Ariel Giménez, el sexto detenido por el triple femicidio de Florencio Varela, se negara a declarar, el abogado de Brenda del Castillo habló con los medios y planteó un debate que sorprendió a todos. Javier Baños se mostró indignado con el caso y aseguró: "Mirá, esta es una inferencia mía, todavía no analizamos el caso con seriedad, porque recién ahora estamos formando el equipo para abocarnos a la investigación, pero te digo... a primera vista, no creo que 'Pequeño J' sea el único responsable de esto".
Seguidamente, remarcó: "En 30 años de Poder Judicial y en 5 años de letrado nunca vi una situación así. Nos afecta como estudio, como personas, como seres humanos y el único interés es tratar de descubrir qué es realmente lo que pasó y actuar hasta las últimas consecuencias".
"Y si hay que dar un debate en el Congreso sobre el restablecimiento de la pena de muerte, realmente, con seriedad lo vamos a dar", sentenció sin dudarlo.
En otro orden de conclusiones, aseguró que "por supuesto, si hay una trama de narcotráfico que está detrás de esto, va a haber delitos que sean de competencia ordinaria, que tendrán que seguir investigando en el departamento judicial de La Matanza y, obviamente, va a haber otros delitos que serán de naturaleza federal, que tendrán que ventilarse ante los juzgados federales".
Respecto de los responsables del triple femicidio, deslizó: "Dije que se merecían la pena de muerte, pero habría que dar una discusión seria. La finalidad de la pena es, por un lado, la justicia y, por otro lado, la necesidad de prevención. ¿Cuáles son las necesidades de prevención? Prevención especial, positiva, negativa, prevención general, positivas y negativas".
"Decime, ¿cuál sería la necesidad de prevención positiva? ¿Cuál sería la necesidad de resocializar a una persona que agarra a una nenita de 15 años, le corta un dedo, después le corta otro, después le corta otro, después le corta otro, después la sigue torturando y después la mata?", remató.
Y añadió: "Realmente, es una maldad que supera la maldad natural del ser humano".
Finalmente, explicó: "Tuvimos una reunión de dos horas, tenemos expresas directivas del Dr. Fernando Burlando para conformar un equipo muy serio de abogados para empezar a analizar el caso. Sería imprudente que te diga o te empiece a hablar de pruebas. Vamos a patrocinar a la familia de Brenda y recién comenzamos a estudiar el caso".
