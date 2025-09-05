El expiloto de TC Emanuel Moriatis fue víctima de un violento robo en la Panamericana
Ocurrió en plena hora pico a la altura de la localidad de Martínez. Su crudo relato.
El expiloto de Turismo Carretera (TC) Emanuel Moriatis fue víctima de un violento robo en plena autopista Panamericana, donde delincuentes le dispararon dos veces para robarle la moto y una mochila.
El asalto ocurrió el jueves por la tarde, poco antes de las 19, a la altura de Fondo de la Legua, en la localidad bonaerense de Martínez, mientras Moriatis se trasladaba en su moto Ducati 1200 Multistrada.
“Se pusieron al costado, casi como para chocarte, y me cruzaron la moto. El de atrás me mostró el revólver y después tiró un tiro para que pare. Paré, tiré la moto en el piso y me fui corriendo para atrás, sin darme vuelta. El delincuente se me acerca, porque yo estaba con una mochila, y me tira otro tiro a quemarropa para que se la de. De casualidad no me pegó”, relató el piloto en un video publicado en su cuenta de Instagram.
“Le di la mochila, se llevaron todo y se fueron con la moto”, indicó a continuación.
El actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), se quedó en la Panamericana sin teléfono, sin moto y sin mochila, hasta que un joven llamado Santiago, que había visto todo lo sucedido, se frenó para ayudarlo.
Moriatis contó que el joven se ofreció a llevarlo a su casa en su auto y, cuando iban avanzando por la Panamericana, se encontraron con lo impensado: “Estaba la moto tirada”. Más tarde detalló que estaba encendida e incluso con la mata puesta. También encontró su celular.
“No entiendo, te roban, te pegan dos tiros, dejan la moto tirada... No lo podía creer. Me subí a la moto y me volví a mi casa”, relató.
Este viernes, en declaraciones radiales, analizó la reacción de los delincuentes al abandonar la moto: “No sé si pensaron que tenía rastreador o qué”, especuló.
En su video, realizó una dura pero sincera advertencia: “Tengan mucho cuidado los que andan en moto por Panamericana. A un amigo le pasó hace poco y ahora me pasó a mi. Pasé por una comisaría y me dijeron que sabían que estaban robando muchas motos, pero no tienen cámaras, nadie hace nada. Estamos en manos de Dios”.
“Dos tiros, ya había frenado, ya había soltado la moto, ¿con qué necesidad?”, relató indignado el excampeón de Turismo Carretera. “Lo único que puedo hacer es avisarles a los demás que tengan cuidado”, reiteró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario