Femicidio en Concordia: una mujer de 47 años fue asesinada a golpes y detuvieron a su pareja

La pareja de Rigoni, identificada como Leandro José Sigward, quedó detenida y a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

Llamá al 144

Si sos víctima violencia de género llamá o escribí vía WhatsApp al 144. Allí un equipo interdisciplinario brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de riesgo.

El equipo está compuesto por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social y otras áreas afines y se contemplan todos los tipos y modalidades de violencia reconocidos en la Ley N° 26.485: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, política y en el espacio público.