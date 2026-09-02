Femicidio en Concordia: una mujer de 47 años fue asesinada a golpes y detuvieron a su pareja
La víctima de 47 años fue encontrada gravemente herida en su vivienda, la trasladaron a un hospital, pero no lograron reanimarla y finalmente se confirmó su fallecimiento.
Paola Mercedes Rigoni, de 47 años murió tras sufrir una brutal agresión física en una vivienda de Concordia. Por el hecho quedó detenido su pareja, un hombre de 46 años que habría reconocido ante la Policía haberla golpeado durante una discusión.
El hecho ocurrió este miércoles en una vivienda ubicada en la zona de Cortada Entre Ríos y Pública 4. Cuando el personal policial llegó al domicilio, encontró a la víctima tendida en el piso. Personal de Salud intervino en el lugar y constató que presentaba bajos signos vitales, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.
Al arribar al nosocomio, Rigoni no presentaba signos vitales. Los profesionales realizaron maniobras de RCP, pero no lograron reanimarla y finalmente se confirmó su fallecimiento.
La autopsia será clave para la investigación
Los primeros exámenes detectaron lesiones visibles en las extremidades de la víctima y otras heridas que serían anteriores al episodio investigado. Este último elemento también quedó bajo análisis para determinar su origen y eventual vinculación con antecedentes de violencia.
El cuerpo fue trasladado para la realización de una autopsia, que deberá establecer la causa y la mecánica de la muerte y aportar nuevos elementos a la investigación judicial.
La pareja de Rigoni, identificada como Leandro José Sigward, quedó detenida y a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.
Llamá al 144
Si sos víctima violencia de género llamá o escribí vía WhatsApp al 144. Allí un equipo interdisciplinario brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de riesgo.
El equipo está compuesto por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social y otras áreas afines y se contemplan todos los tipos y modalidades de violencia reconocidos en la Ley N° 26.485: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, política y en el espacio público.
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