El inesperado feriado de enero que sorprende a los trabajadores

En los hechos, se trata de un feriado de alcance local, que rige únicamente en esa ciudad y suele modificar la dinámica habitual de la zona, tanto en la atención al público como en las actividades previstas para la fecha. Para quienes residen allí o circulan por la región, también se presenta como una buena excusa para cortar la semana, bajar un cambio y hacer más llevadera la agenda de enero.