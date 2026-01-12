El inesperado feriado de enero que sorprende a los trabajadores
Enero suele hacerse eterno, pero un corte a mitad de mes levanta el ánimo: repasá qué feriados trae el calendario y cómo impactan en tu rutina.
Los feriados y la chance de un fin de semana largo muchas veces pasan desapercibidos, pero pueden ser un respiro clave en pleno enero. En la Provincia de Buenos Aires, el calendario de días no laborables abre la puerta a escapadas cortas, una alternativa cada vez más elegida para descansar, cortar la semana y hacerlo sin gastar de más.
Dentro del listado de feriados locales de enero de 2026 aparece una fecha que, para muchos bonaerenses, funciona como un verdadero corte de rutina. Ideal para bajar un cambio, ordenar trámites o planear un descanso exprés, es uno de esos días que conviene marcar en el calendario y aprovechar.
Los motivos del feriado inesperado
De acuerdo al calendario de feriados locales 2026 difundido por Banco Provincia, el 15 de enero se conmemora el aniversario fundacional de Ranchos, una localidad ubicada en el partido de General Paz.
En los hechos, se trata de un feriado de alcance local, que rige únicamente en esa ciudad y suele modificar la dinámica habitual de la zona, tanto en la atención al público como en las actividades previstas para la fecha. Para quienes residen allí o circulan por la región, también se presenta como una buena excusa para cortar la semana, bajar un cambio y hacer más llevadera la agenda de enero.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
