Los fines de semana largo que se esperan en mayo: cuándo serán y por qué
Mayo se perfila como uno de los meses más atractivos del 2026 para quienes buscan descanso sin necesidad de tomarse demasiados días extra.
El calendario oficial ya confirmó varias fechas clave para el 2026, pero mayo sobresale por una razón puntual: contará con dos fines de semana largos en pocas semanas. Esta característica lo convierte en un mes ideal para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente descansar, aprovechando feriados estratégicamente ubicados.
Además, estos cortes en la rutina no solo benefician a los trabajadores, sino que también impulsan sectores como el turismo, la gastronomía y el transporte en todo el país.
Los fines de semana largo de mayo
El primero de los descansos extendidos llegará a comienzos del mes, con el feriado del viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajador. Al caer viernes, se genera automáticamente un fin de semana largo que se extiende hasta el domingo 3 de mayo, ofreciendo tres días consecutivos de descanso.
El segundo fin de semana largo se dará hacia el cierre del mes, con el lunes 25 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Revolución de Mayo. En este caso, el descanso se arma desde el sábado 23 hasta el lunes 25, configurando otro período ideal para cortar con la rutina.
De esta manera, mayo se convierte en uno de los pocos meses del año con dos fines de semana largos, lo que permite distribuir mejor el tiempo libre y planificar con anticipación distintas actividades.
Calendario de feriados 2026
Más allá de mayo, el calendario de feriados del 2026 ya tiene varias fechas confirmadas que también generarán oportunidades de descanso:
- Junio: lunes 15 (Güemes) y sábado 20 (Belgrano)
- Julio: jueves 9 (Independencia) y viernes 10 (día no laborable)
- Agosto: lunes 17 (San Martín)
- Octubre: lunes 12 (Diversidad Cultural)
- Noviembre: lunes 23 (Soberanía Nacional)
- Diciembre: lunes 7 (no laborable), martes 8 (Inmaculada Concepción) y viernes 25 (Navidad)
Estos feriados permiten organizar escapadas a lo largo de todo el año, aunque mayo se posiciona como uno de los meses más convenientes por la cercanía entre sus dos fines de semana largos.
En definitiva, el 2026 ofrece múltiples oportunidades para descansar, pero el quinto mes del año aparece como uno de los momentos clave para aprovechar al máximo el tiempo libre.
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