Los fines de semana largo que se esperan en mayo: cuándo serán y por qué

Calendario de feriados 2026

Más allá de mayo, el calendario de feriados del 2026 ya tiene varias fechas confirmadas que también generarán oportunidades de descanso:

Junio: lunes 15 (Güemes) y sábado 20 (Belgrano)

Julio: jueves 9 (Independencia) y viernes 10 (día no laborable)

Agosto: lunes 17 (San Martín)

Octubre: lunes 12 (Diversidad Cultural)

Noviembre: lunes 23 (Soberanía Nacional)

Diciembre: lunes 7 (no laborable), martes 8 (Inmaculada Concepción) y viernes 25 (Navidad)

Estos feriados permiten organizar escapadas a lo largo de todo el año, aunque mayo se posiciona como uno de los meses más convenientes por la cercanía entre sus dos fines de semana largos.

En definitiva, el 2026 ofrece múltiples oportunidades para descansar, pero el quinto mes del año aparece como uno de los momentos clave para aprovechar al máximo el tiempo libre.