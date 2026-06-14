El feriado del lunes 15 de junio confirmado y extiende el fin de semana largo
Un nuevo feriado dará lugar a un esperado fin de semana largo. Conocé a quiénes beneficia, qué se recuerda en esta fecha y cómo se paga.
El calendario nacional sumará un nuevo feriado el próximo lunes 15 de junio, una fecha que permitirá a millones de argentinos disfrutar de un nuevo fin de semana largo. La jornada se presenta como una oportunidad ideal para el descanso, las escapadas y las actividades recreativas en distintos puntos del país.
Como ocurre ante cada feriado nacional, una de las principales dudas gira en torno a la situación de quienes deban trabajar durante ese día. La legislación laboral vigente establece condiciones específicas para la liquidación de haberes cuando la jornada coincide con una fecha de estas características.
Además del movimiento que suele generar el fin de semana largo en sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio, también entran en juego las normas que regulan el pago de los trabajadores convocados a prestar servicios durante el feriado, un aspecto clave para empleadores y empleados.
El feriado de lunes 15 de junio
El próximo feriado del 15 de junio de 2026 estará dedicado a recordar el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, uno de los protagonistas fundamentales del proceso de independencia argentina. Gracias al traslado previsto por la normativa vigente, la conmemoración permitirá conformar un nuevo fin de semana largo en todo el país.
Si bien el homenaje se realiza cada año el 17 de junio, fecha en la que el prócer falleció en 1821, la legislación contempla que algunos feriados trasladables puedan modificarse para favorecer períodos de descanso extendidos. Por ese motivo, en 2026 la jornada conmemorativa se adelantó al lunes 15 de junio.
La figura de Martín Miguel de Güemes ocupa un lugar destacado en la historia nacional debido a su rol en la defensa del norte argentino frente a los avances de las fuerzas realistas. A través de las históricas milicias gauchas, lideró una estrategia clave para resguardar el territorio y colaborar con las campañas independentistas desarrolladas en distintos puntos de Sudamérica.
La importancia de este feriado trasciende especialmente en las provincias del norte, donde el legado de Güemes mantiene una fuerte presencia cultural e histórica. A nivel nacional, la fecha forma parte del calendario oficial desde hace varios años y cada edición genera un nuevo fin de semana largo que combina descanso con el recuerdo de una de las figuras más relevantes de la independencia argentina.
Calendario de feriados 2026
Con la llegada de este nuevo feriado y fin de semana largo, junio suma otra fecha destacada dentro del calendario nacional. Mientras algunas personas podrán aprovechar estos días para descansar o viajar, quienes deban trabajar contarán con las condiciones de pago especiales previstas por la legislación laboral.
De acuerdo con el cronograma oficial, estos son los feriados y días no laborables que aún quedan en 2026:
Feriados inamovibles
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
Días no laborables
- Viernes 10 de julio.
- Lunes 7 de diciembre.
Estas fechas permitirán la conformación de nuevos períodos de descanso y futuros fines de semana largos que todavía restan en el calendario argentino de 2026.
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