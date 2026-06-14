El feriado del lunes 15 de junio confirmado y extiende el fin de semana largo

La figura de Martín Miguel de Güemes ocupa un lugar destacado en la historia nacional debido a su rol en la defensa del norte argentino frente a los avances de las fuerzas realistas. A través de las históricas milicias gauchas, lideró una estrategia clave para resguardar el territorio y colaborar con las campañas independentistas desarrolladas en distintos puntos de Sudamérica.

Güemes

La importancia de este feriado trasciende especialmente en las provincias del norte, donde el legado de Güemes mantiene una fuerte presencia cultural e histórica. A nivel nacional, la fecha forma parte del calendario oficial desde hace varios años y cada edición genera un nuevo fin de semana largo que combina descanso con el recuerdo de una de las figuras más relevantes de la independencia argentina.

Calendario de feriados 2026

Con la llegada de este nuevo feriado y fin de semana largo, junio suma otra fecha destacada dentro del calendario nacional. Mientras algunas personas podrán aprovechar estos días para descansar o viajar, quienes deban trabajar contarán con las condiciones de pago especiales previstas por la legislación laboral.

De acuerdo con el cronograma oficial, estos son los feriados y días no laborables que aún quedan en 2026:

Feriados inamovibles

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Días no laborables

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Estas fechas permitirán la conformación de nuevos períodos de descanso y futuros fines de semana largos que todavía restan en el calendario argentino de 2026.