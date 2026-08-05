Axel Kicillof avaló el decreto 272/17 y hay un feriado inopinado por la ciudad del polo para cortar la semana

¿A quiénes beneficia este nuevo feriado bonaerense?

De acuerdo con el calendario oficial de asuetos locales, el 6 de agosto se celebrará el aniversario fundacional del partido de Coronel Suárez. Esta reconocida localidad, popularmente bautizada como la capital o la ciudad del polo, tendrá su esperada jornada festiva en conmemoración de un nuevo año de su rica historia comunal.