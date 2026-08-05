Axel Kicillof avaló el decreto 272/17 y hay un feriado inopinado por la ciudad del polo para cortar la semana
El Gobierno bonaerense confirmó un nuevo feriado local para este jueves 6 de agosto. Conocé a quiénes beneficia este ansiado asueto en plena semana.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof avaló un feriado clave para cortar la rutina de esta semana. Mediante una resolución oficial amparada en la normativa vigente, se estableció un asueto administrativo que permitirá a miles de ciudadanos disfrutar de un merecido descanso durante el próximo jueves.
¿A quiénes beneficia este nuevo feriado bonaerense?
De acuerdo con el calendario oficial de asuetos locales, el 6 de agosto se celebrará el aniversario fundacional del partido de Coronel Suárez. Esta reconocida localidad, popularmente bautizada como la capital o la ciudad del polo, tendrá su esperada jornada festiva en conmemoración de un nuevo año de su rica historia comunal.
IMPORTANTE: Tiene 50 años, trabaja solo un día por semana tras dejar su empleo de siempre y gana US$117.000 por mes
Bajo los parámetros establecidos por el decreto 272/17, las autoridades determinaron las siguientes condiciones para la aplicación de este día de descanso:
-
La fecha elegida conmemora de manera oficial el aniversario fundacional del municipio.
El cese de actividades afectará la atención al público en las unidades de negocio del Banco Provincia radicadas en dicho distrito.
Será una jornada estrictamente no laborable para toda la Administración Pública local.
Para los sectores de la industria, el comercio y las restantes actividades civiles, el cese de tareas tendrá un carácter puramente optativo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario