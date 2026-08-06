Cómo continúa el calendario oficial de feriados en Argentina para el resto del 2026
Agosto tendrá un nuevo fin de semana largo y luego quedarán otras fechas nacionales que permitirán organizar escapadas o jornadas de descanso.
Con el comienzo de agosto, muchas personas vuelven a revisar el calendario de feriados 2026 para conocer cuándo será el próximo descanso nacional y cuántos fines de semana largos quedan antes de fin de año.
El cronograma oficial ya tiene confirmadas todas las fechas del segundo semestre. Además del feriado de agosto, habrá jornadas de descanso en octubre, noviembre y diciembre, mes que concentrará uno de los períodos más extensos del año.
El siguiente feriado de agosto
El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Como la fecha coincide con el primer día de la semana, quedará conformado un fin de semana largo de tres días, integrado por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.
La jornada recuerda el fallecimiento de José de San Martín, ocurrido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. El prócer fue una figura fundamental para la independencia de Argentina, Chile y Perú, y protagonizó algunos de los principales acontecimientos de la historia sudamericana.
Entre sus acciones más reconocidas aparecen la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, la batalla de San Lorenzo, la organización del Ejército de los Andes y el histórico cruce de la Cordillera.
El feriado tendrá alcance nacional y se aplicarán las normas previstas para este tipo de jornadas. Quienes trabajen deberán recibir la remuneración correspondiente según lo establecido por la legislación laboral.
Los feriados restantes a nivel nacional en 2026
Luego del descanso de agosto, el calendario todavía contempla varias fechas nacionales hasta la finalización del año.
El calendario restante queda conformado de la siguiente manera:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Estas fechas permitirán organizar con anticipación viajes, reuniones familiares o actividades recreativas durante los últimos meses de 2026.
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