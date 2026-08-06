Cómo continúa el calendario oficial de feriados en Argentina para el resto del 2026

Entre sus acciones más reconocidas aparecen la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, la batalla de San Lorenzo, la organización del Ejército de los Andes y el histórico cruce de la Cordillera.

El feriado tendrá alcance nacional y se aplicarán las normas previstas para este tipo de jornadas. Quienes trabajen deberán recibir la remuneración correspondiente según lo establecido por la legislación laboral.

Los feriados restantes a nivel nacional en 2026

Luego del descanso de agosto, el calendario todavía contempla varias fechas nacionales hasta la finalización del año.

El calendario restante queda conformado de la siguiente manera:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas permitirán organizar con anticipación viajes, reuniones familiares o actividades recreativas durante los últimos meses de 2026.