Qué día caerá el próximo feriado y por qué motivo es a nivel nacional

José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, luego de haber liderado algunas de las campañas militares más importantes de la historia de América, como el Cruce de los Andes y la liberación de Chile y Perú.

Calendario de feriados 2026

Tras el feriado del 17 de agosto, el calendario nacional todavía contará con varias fechas de descanso durante lo que resta del año:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado). Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, agosto ofrecerá uno de los últimos fines de semana largos del año antes de los descansos previstos para octubre, noviembre y diciembre, fechas que suelen ser aprovechadas por miles de personas para realizar viajes cortos o disfrutar de actividades recreativas en distintos puntos del país.