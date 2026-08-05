Qué día caerá el próximo feriado y por qué motivo es a nivel nacional
La fecha dará lugar a un nuevo fin de semana largo y será una oportunidad para planificar una escapada o disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
Después del receso invernal, muchas personas ya comienzan a mirar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo feriado nacional. La buena noticia es que agosto contará con un nuevo fin de semana largo, gracias a una de las fechas patrias más importantes del país.
Se trata del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una conmemoración que recuerda al principal prócer argentino y que permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso en todo el territorio nacional.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2026, el próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Como el feriado cae lunes, quedará conformado un fin de semana largo de tres días, integrado por:
- Sábado 15 de agosto.
- Domingo 16 de agosto.
- Lunes 17 de agosto (feriado nacional).
Esta fecha no será trasladada y se mantendrá tal como figura en el calendario oficial. Además de representar una oportunidad para realizar escapadas o descansar, también recuerda el legado de uno de los principales protagonistas de la independencia argentina y sudamericana.
José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, luego de haber liderado algunas de las campañas militares más importantes de la historia de América, como el Cruce de los Andes y la liberación de Chile y Perú.
Calendario de feriados 2026
Tras el feriado del 17 de agosto, el calendario nacional todavía contará con varias fechas de descanso durante lo que resta del año:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
De esta manera, agosto ofrecerá uno de los últimos fines de semana largos del año antes de los descansos previstos para octubre, noviembre y diciembre, fechas que suelen ser aprovechadas por miles de personas para realizar viajes cortos o disfrutar de actividades recreativas en distintos puntos del país.
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