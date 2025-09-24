El feriado inesperado de septiembre que te dará un fin de semana largo

Además, al caer en viernes, el feriado crea un efecto práctico: un fin de semana largo que amplía las posibilidades de planificación, favoreciendo a quienes quieren tomarse unos días de relax sin afectar sus obligaciones laborales de manera significativa. Es un respiro muy esperado por aquellos que sienten la rutina diaria demasiado cargada y buscan desconectar por un par de días.

Calendario de feriados 2025

Para poner en contexto este feriado sorpresa, el calendario de feriados inamovibles incluye:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Los feriados trasladables de 2025 son:

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado del jueves 20 de noviembre)

Gracias a este feriado sorpresa del 26 de septiembre, muchos argentinos podrán disfrutar de un descanso extra en un mes con escasas oportunidades, ideal para aprovechar el turismo interno y redescubrir la historia y cultura de distintos rincones bonaerenses.