Los feriados confirmados del 2026: los que se mueven y los fines de semana largos

Del sábado 14 al martes 17 de febrero: por Carnaval.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril: combinación de Semana Santa y el Día de Malvinas.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: gracias al traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Feriados puente 2026

Aún resta definir si se sumarán feriados puente en 2026, una decisión que recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo. Estos días adicionales no solo buscan ofrecer más descanso a los argentinos, sino que también se utilizan estratégicamente para potenciar el turismo interno, incentivando viajes cortos y escapadas fuera de las grandes ciudades.

La incorporación de feriados puente permite planificar vacaciones extendidas, generar movimiento económico en hoteles, restaurantes y destinos turísticos, y dar a la población más opciones para combinar actividades recreativas y familiares sin afectar la rutina laboral habitual.