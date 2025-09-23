Mañana miércoles será feriado y cortará la semana a la mitad: a quiénes alcanza este descanso

Entre los distritos que harán un alto en sus actividades se encuentran Bahía Blanca, Chascomús, Mercedes, Colón, Pergamino, Ensenada, General Lavalle, Coronel Pringles y General Arenales, entre otros. Cada municipio conmemora ya sea el día de su santo patrono o el aniversario de su fundación.

A diferencia de los feriados nacionales, estas fechas tienen un impacto más localizado. Mientras gran parte de la provincia mantiene su ritmo habitual, en estos partidos se suspenden clases, cierran oficinas públicas y se organizan eventos especiales para la comunidad.

Calendario de feriados del 2025

Feriados inamovibles de 2025

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025