Mañana miércoles será feriado y cortará la semana a la mitad: a quiénes alcanza este descanso
Varios municipios bonaerenses incorporan nuevos feriados locales que cambian la rutina y crean oportunidades para festejos especiales.
En Argentina, los feriados y los fines de semana largos no solo sirven para descansar, sino que también impulsan las economías locales y el turismo interno. Conocer con anticipación estos días de descanso permite planificar escapadas, aprovechar promociones y organizar paseos familiares en cada rincón de Buenos Aires.
Varios municipios bonaerenses se preparan para un feriado local que promete sorprender a más de uno. Mientras gran parte de la población sigue con su rutina diaria, estas ciudades disfrutarán de jornadas especiales con ferias, espectáculos culturales, actividades recreativas al aire libre y encuentros comunitarios.
Las escuelas suspenderán clases, las oficinas públicas permanecerán cerradas y los vecinos podrán aprovechar para compartir tiempo en familia, recorrer espacios históricos o sumarse a celebraciones que destacan la identidad y las tradiciones de cada localidad. Este tipo de fin de semana largo permite que la comunidad se conecte con su historia y que el turismo regional reciba un impulso significativo.
Los motivos del feriado del 24 de septiembre
El miércoles 24 de septiembre, varias localidades de la Provincia de Buenos Aires disfrutarán de un feriado local con profundas raíces culturales y religiosas. Este día, celebrado como jornada patronal o fundacional, ofrece una pausa para los municipios que valoran sus tradiciones y su historia.
Entre los distritos que harán un alto en sus actividades se encuentran Bahía Blanca, Chascomús, Mercedes, Colón, Pergamino, Ensenada, General Lavalle, Coronel Pringles y General Arenales, entre otros. Cada municipio conmemora ya sea el día de su santo patrono o el aniversario de su fundación.
A diferencia de los feriados nacionales, estas fechas tienen un impacto más localizado. Mientras gran parte de la provincia mantiene su ritmo habitual, en estos partidos se suspenden clases, cierran oficinas públicas y se organizan eventos especiales para la comunidad.
Calendario de feriados del 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
