Calendario oficial de feriados 2026: cuánto falta para el próximo fin de semana largo

En cambio, cuando se trata de un día no laborable, es el empleador quien decide si hay actividad o no. Si la empresa abre normalmente, el salario se liquida como un día común.

Calendario de feriados 2026

Estos son los feriados y días no laborables que aún restan en el calendario oficial de 2026:

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: traslado del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).

Día no laborable con fines turísticos

Lunes 7 de diciembre.

Feriados inamovibles

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Con este cronograma, el calendario todavía ofrece varias oportunidades para organizar escapadas, viajes en familia o simplemente disfrutar de algunos días de descanso antes de la llegada de las vacaciones de verano.