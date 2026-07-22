Calendario oficial de feriados 2026: cuánto falta para el próximo fin de semana largo
El próximo feriado nacional llegará en agosto y, al coincidir con un lunes, permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
Luego del descanso extra que dejó el feriado por el Día de la Independencia, muchas personas ya comenzaron a mirar el calendario oficial de feriados 2026 para organizar una escapada o planificar unos días de descanso.
La buena noticia es que todavía quedan varios fines de semana largos antes de que termine el año.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo será el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.
Como el 17 de agosto cae lunes en 2026, no será necesario trasladar el feriado para conformar un fin de semana extendido, por lo que miles de personas podrán aprovechar esos tres días para viajar, descansar o realizar actividades recreativas.
En caso de que un trabajador deba cumplir funciones durante un feriado nacional, la Ley de Contrato de Trabajo establece que la jornada debe abonarse con un recargo del 100%, es decir, corresponde cobrar el doble de una jornada habitual.
En cambio, cuando se trata de un día no laborable, es el empleador quien decide si hay actividad o no. Si la empresa abre normalmente, el salario se liquida como un día común.
Calendario de feriados 2026
Estos son los feriados y días no laborables que aún restan en el calendario oficial de 2026:
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: traslado del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).
Día no laborable con fines turísticos
- Lunes 7 de diciembre.
Feriados inamovibles
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Con este cronograma, el calendario todavía ofrece varias oportunidades para organizar escapadas, viajes en familia o simplemente disfrutar de algunos días de descanso antes de la llegada de las vacaciones de verano.
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