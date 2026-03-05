El fiscal de la causa por el atentado contra la AMIA pidió avanzar con el juicio en ausencia contra Hezbolá

Para la fiscalía, "Rabani es una pieza esencial para que Irán decidiera un ataque bélico como el atentado a un edificio emblemático de la comunidad judía" en Argentina.

Quiénes son los acusados por el atentado a la AMIA

El miércoles de esta semana Basso pidió el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses ante el Juzgado Federal N°6, subrogado por el juez Daniel Rafecas. En la misma audiencia sumó el nombre de Hejazi y pidió su captura internacional, aunque no sea condición necesaria para iniciar el proceso legal en su contra.

Además de Rabani hay otros dos exdipolmáticos iraníes acusados de hacer inteligencia previa al atentado contra la AMIA, Hadi Soleimanpour y Ahmad Reza Asghari.

Mientras tanto, la imputación contra Hejazi está construida sobre las declaraciones de cuatro iraníes disidentes que respondieron ante la justicia en Francia, y que aportaron información relevante para profundizar en detalles sobre el rol del sospechoso.

Basso solicitó que se lo impute formalmente, se ordene su captura internacional y se lo declare en rebeldía.

hezbola atentado amia.jpg

El fiscal del caso AMIA también requirió el procesamiento de los mismos diez acusados sobre los que Rafecas ya había habilitado el juicio en ausencia, ya que todos permanecen prófugos y cuentan con alertas rojas de Interpol desde 2006.

Entre ellos figuran Alí Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, ex canciller; Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, vinculado a la fuerza Al Quds.

Para la fiscalía, varios de esos ex funcionarios integraron el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ámbito en el que se habría aprobado la realización del atentado durante una reunión reservada celebrada en agosto de 1993.

La nómina se completa con los tres diplomáticos antes nombrados y con los integrantes de Hezbolá Salman Raouf Salman, sindicado como responsable de coordinar en la Argentina la fase final del atentado; su hermano Abdallah Salman, acusado de manejar fondos para financiar la operación; y Hussein Mounir Mouzannar, señalado por haber aportado documentación falsa para facilitar movimientos operativos.