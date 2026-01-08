El Gauchito Gil, una devoción que atraviesa generaciones: por qué se lo honra cada 8 de enero

La leyenda cuenta que, en medio del conflicto, el Dios guaraní Ñandeyara se le apareció en sueños y le advirtió: “No quieras derramar sangre de tus semejantes”. A partir de esa visión, Gil habría decidido desertar de la milicia y convertirse en una especie de justiciero popular, dedicado a ayudar a los más necesitados. Se le atribuyen acciones como robar a los ricos para asistir a los pobres, curar enfermos y vengar injusticias sufridas por los más vulnerables.