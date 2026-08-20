Cómo llegó una locomotora a vapor a las vías del Tren Roca
La histórica locomotora a vapor volvió a recorrer las vías de los trenes del ramal Roca. Conocé el cronograma completo y los detalles de esta gran prueba.
Una imponente formación traccionada por una histórica locomotora a vapor sorprendió a todos los vecinos al circular por las vías de los trenes de la línea Roca. La unidad, cuidadosamente restaurada por especialistas ferroviarios, partió desde Remedios de Escalada con destino final a la ciudad de Dolores.
El recorrido histórico por las vías del Ferrocarril Roca
La máquina protagonista de este suceso es la Vulcan Foundry 12E N°3925, apodada cariñosamente como la "39 Grande", la cual se encuentra bajo la tutela y el cuidado del Ferroclub Argentino. Este modelo, fabricado originalmente en el año 1927, se convirtió en la principal atracción para los curiosos y amantes del transporte.
Según informaron fuentes especializadas a través de las redes sociales, este viaje se organizó a modo de prueba técnica. El cronograma estimativo de ida incluyó el paso por las siguientes localidades bonaerenses:
- Temperley: 12:30 horas.
- Alejandro Korn: 12:55 horas.
- Brandsen: 13:21 horas (con una parada técnica programada de 30 minutos para recargar agua).
- Chascomús: 14:42 horas.
- Lezama: 15:09 horas.
- Castelli: 15:58 horas (con una detención de media hora).
- Dolores: Llegada prevista a las 16:56 horas.
Las autoridades a cargo del operativo estimaron que la unidad emprenderá su viaje de regreso después de las 20 horas, aunque aclararon que no se puede asegurar que realice frenadas y paradas intermedias durante la noche.
El "Elefante Blanco", la nueva reliquia de la Locomotora y el Ferroclub
Además de celebrar esta exitosa prueba sobre los rieles, en las últimas semanas trascendió que el Ferroclub adquirió un vagón centenario que actualmente se encuentra en un profundo proceso de restauración.
Se trata del mítico coche presidencial obsequiado a la Argentina en 1910 por el centenario de la Revolución de Mayo, el cual fue utilizado por figuras políticas como José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña. Conocido popularmente como "Elefante Blanco" por su característico color marfil, la unidad se encontraba previamente en Tecnópolis y, una vez finalizados los trabajos estéticos, será puesta en exhibición para que todo el público pueda visitarla y conocer su historia.
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