Cómo llegó una locomotora a vapor a las vías del Tren Roca

Se trata del mítico coche presidencial obsequiado a la Argentina en 1910 por el centenario de la Revolución de Mayo, el cual fue utilizado por figuras políticas como José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña. Conocido popularmente como "Elefante Blanco" por su característico color marfil, la unidad se encontraba previamente en Tecnópolis y, una vez finalizados los trabajos estéticos, será puesta en exhibición para que todo el público pueda visitarla y conocer su historia.