El Gobierno lanzó la licitación para privatizar las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza

Belgrano Cargas.

Además se basa en un esquema de Open Access, a partir de la cual terceros operadores podrán utilizar la infraestructura ferroviaria pagando un peaje, lo que abre la puerta a que empresas sin trenes propios incorporen material rodante y comiencen a transportar sus cargas.

El nuevo esquema también permite que distintos actores participen en diferentes unidades del sistema: administración de infraestructura, operación ferroviaria, talleres y material rodante, habilitando a operadores logísticos globales, proveedores históricos y empresas que hoy no participan directamente del negocio ferroviario.

En cuanto a las inversiones que se solicitan, el pliego contempla un Plan de Obras Obligatorias y un Plan de Obras Optativas, además del mantenimiento permanente de las vías, requisitos que serán fiscalizados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El cronograma establece que la apertura de ofertas será el 11 de noviembre, tras lo cual comenzará un período de transición en el que se aprobarán los planes de obras con el objetivo de adjudicar las concesiones este año y concretar el traspaso en 2027.