El Gobierno lanzó la licitación para privatizar las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza
El cronograma establece la apertura de ofertas para el 11 de noviembre y el traspaso a manos privadas en 2027 luego de la adjudicación antes de fin de año.
El Gobierno Nacional avanzó en la transformación y privatización de los ferrocarriles al convocar a la Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar por 50 años las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza.
Se trata de 7.594 kilómetros de vías férreos que recorren 16 provincias con conexiones a los principales puertos del país e incluso a países limítrofes como Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Según se argumentó, se busca así “poner en valor un sistema roto” y trasladar al sector privado la responsabilidad de invertir, administrar y asumir riesgos, mientras el Estado se concentra en regulación, control y fiscalización.
“Desde 1970 la producción agropecuaria se multiplicó por seis, pero el Belgrano Cargas transporta hoy menos que entonces”, señalaron desde Casa Rosada, abriendo el juego a la participación privada pero con una condición que implica una barrera a la inversión china.
En efecto, la licitación excluye la participación de empresas estatales extranjeras y compañías controladas por Estados soberanos, lo que deja fuera a actores como la china CMEC, que tiene prendadas locomotoras y vagones por financiamientos previos.
Además se basa en un esquema de Open Access, a partir de la cual terceros operadores podrán utilizar la infraestructura ferroviaria pagando un peaje, lo que abre la puerta a que empresas sin trenes propios incorporen material rodante y comiencen a transportar sus cargas.
El nuevo esquema también permite que distintos actores participen en diferentes unidades del sistema: administración de infraestructura, operación ferroviaria, talleres y material rodante, habilitando a operadores logísticos globales, proveedores históricos y empresas que hoy no participan directamente del negocio ferroviario.
En cuanto a las inversiones que se solicitan, el pliego contempla un Plan de Obras Obligatorias y un Plan de Obras Optativas, además del mantenimiento permanente de las vías, requisitos que serán fiscalizados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El cronograma establece que la apertura de ofertas será el 11 de noviembre, tras lo cual comenzará un período de transición en el que se aprobarán los planes de obras con el objetivo de adjudicar las concesiones este año y concretar el traspaso en 2027.
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