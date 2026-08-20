El Gobierno amplía el tren diferencial con asientos de avión, ambiente climatizado y baños
La línea Sarmiento sumó nuevas frecuencias semanales para su tren diferencial, conectando Once, Haedo y Moreno con mayor comodidad para los pasajeros.
Debido a la alta demanda de los usuarios, Trenes Argentinos anunció que el tren diferencial de la línea Sarmiento sumó dos nuevas frecuencias los días martes y jueves. De esta manera, el servicio que une las estaciones de Once, Haedo y Moreno funcionará durante los cinco días hábiles de la semana.
Horarios y tarifas del renovado servicio en el tren Sarmiento
Este servicio especial se transforma en una excelente alternativa para quienes buscan reducir su tiempo de viaje y evitar las aglomeraciones del tránsito vehicular en su trayecto hacia el trabajo. Las formaciones destacan por ofrecer comodidades exclusivas y confortables como asientos de avión, ambiente climatizado y baños integrados.
El cronograma oficial de circulación para los días hábiles quedó establecido de la siguiente manera:
- Desde Once: la formación parte a las 18:35, con paradas intermedias en Haedo a las 19:21 y llegada a la terminal de Moreno a las 19:56.
- Desde Moreno: el servicio sale a las 6:29, arribando a Haedo a las 7:05 y finalizando su recorrido en la estación de Once a las 7:50.
En cuanto a los costos del boleto, los pasajes tienen un valor único de 2.600 pesos. Los usuarios interesados pueden adquirirlos de forma anticipada a través del portal web oficial de ventas de SOFSE o acercándose directamente a las boleterías de larga distancia habilitadas para tal fin.
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