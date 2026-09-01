El Gobierno no pudo cerrar paritarias con los docentes y no hay clases por 24 horas

Desde las federaciones universitarias advirtieron que la deuda actual del Estado con los trabajadores equivale a cuatro salarios completos del mes de julio sin actualizar. Frente a este escenario, Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica, sentenció que el Ejecutivo nacional solo convocó a esta instancia para "ganar tiempo en la Justicia", dado que tienen apenas tres días para informar los avances en el cumplimiento de la medida cautelar y, hasta el momento, no han brindado soluciones.