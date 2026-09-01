El Gobierno no pudo cerrar paritarias con los docentes y no hay clases por 24 horas
Tras el rotundo fracaso en paritarias, los gremios universitarios anunciaron un paro de 24 horas. El Gobierno ofreció un 3% de aumento.
El Gobierno nacional fracasó este mediodía en su intento de destrabar el conflicto salarial tras tensas negociaciones paritarias con la docencia universitaria. Ante la insuficiente oferta oficial, los gremios confirmaron que este miércoles no hay clases por un paro nacional de 24 horas en todas las facultades del país.
La escasa oferta oficial a los docentes en la paritaria
En el marco de la mesa de negociación estipulada por la Ley de Financiamiento Universitario, los representantes sindicales exigieron recomponer el poder adquisitivo perdido y establecer actualizaciones mensuales que, como mínimo, empaten a la inflación. Sin embargo, la propuesta oficial se limitó a un aumento del 3% para el mes de septiembre, ignorando por completo la abultada deuda salarial previa.
Al salir del encuentro, Francisca "Paquita" Staiti, titular de CONADU Histórica, fue contundente: "El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia, más la inflación que corresponde a agosto". En ese sentido, la dirigente denunció que la Subsecretaría de Políticas Universitarias no intenta moderar la tensión, sino que busca "profundizarla cada vez más".
El anuncio de que no hay clases y cómo sigue el plan de lucha
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Desde las federaciones universitarias advirtieron que la deuda actual del Estado con los trabajadores equivale a cuatro salarios completos del mes de julio sin actualizar. Frente a este escenario, Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica, sentenció que el Ejecutivo nacional solo convocó a esta instancia para "ganar tiempo en la Justicia", dado que tienen apenas tres días para informar los avances en el cumplimiento de la medida cautelar y, hasta el momento, no han brindado soluciones.
Como respuesta directa a la falta de acuerdos, el Frente Gremial Universitario ratificó la medida de fuerza para este miércoles. Además, adelantaron que el próximo jueves 3 de septiembre se reunirán en la ciudad de Bariloche, en ocasión del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde tomarán nuevas decisiones y definirán los pasos a seguir frente a un Gobierno que "incumple constantemente" con la educación pública.
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