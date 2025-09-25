Feriados: los fines de semana largos que quedan en el calendario 2025
Todos los feriados que restan se transforman en fines de semana largos. Esto permite planificar escapadas, encuentros familiares y aprovechar al máximo los destinos turísticos del país.
El tramo final del 2025 llega con una particularidad que entusiasma a muchos: los feriados que restan en el calendario nacional se convierten en fines de semana largos. Esta disposición no solo asegura jornadas adicionales de descanso, sino que también busca impulsar al turismo interno y a la actividad económica en general.
La confirmación oficial se dio tras la decisión de trasladar el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente caía domingo, al viernes 10 de octubre. Con esta modificación se inaugura una serie de descansos extendidos que marcarán los últimos meses del año, favoreciendo escapadas, encuentros familiares y un respiro para trabajadores y estudiantes.
La normativa vigente, establecida por la Ley 27.399, permite que algunos feriados se muevan para conformar fines de semana largos, priorizando el impacto social y económico. En este contexto, octubre, noviembre, diciembre y las fiestas tendrán una dinámica especial que ya genera expectativas en sectores como hotelería, gastronomía y transporte.
Calendario de feriados del 2025
El primero en la lista es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en lugar del domingo 12 se celebrará el viernes 10 de octubre, creando un descanso de tres días ideal para viajes cortos o reuniones familiares.
Luego, en noviembre, llega el Día de la Soberanía Nacional, que corresponde al 20 pero se trasladará al lunes 24, conformando otro fin de semana extendido que dinamizará el movimiento turístico hacia el cierre de la primavera.
En diciembre se mantienen dos fechas clave: el lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, que al caer lunes asegura un fin de semana largo; y el jueves 25, la tradicional celebración de Navidad, que por ser feriado inamovible tendrá un impacto particular en la organización de actividades comerciales y sociales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario