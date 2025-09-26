¿Cuántos fines de semana largos le quedan al 2025? Todos los detalles

El último tramo del 2025 trae buenas noticias: todos los feriados que quedan se convierten en fin de semana largo, ofreciendo más días de descanso para los trabajadores y un impulso para el turismo nacional.El Gobierno confirmó que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente caía el domingo 12 de octubre, se adelantará al viernes 10.