¿Cuántos fines de semana largos le quedan al 2025? Todos los detalles
Tras el cambio de fecha del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se confirmaron los próximos fines de semana largos que quedan en 2025.
El último tramo del 2025 trae buenas noticias: todos los feriados que quedan se convierten en fin de semana largo, ofreciendo más días de descanso para los trabajadores y un impulso para el turismo nacional.El Gobierno confirmó que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente caía el domingo 12 de octubre, se adelantará al viernes 10.
Esto genera un descanso extendido de tres días, ideal para reforzar la actividad turística en destinos de todo el país y potenciar sectores como gastronomía, transporte y entretenimiento.
La medida se enmarca en la Ley 27.399, que permite trasladar los feriados al viernes anterior o al lunes siguiente, priorizando beneficios sociales y económicos. Con este cambio, se espera una alta ocupación hotelera y una mayor circulación de turistas, consolidando un fin de semana largo que combina descanso y reactivación económica.
Calendario de feriados del 2025
El segundo semestre de 2025 trae varios días de descanso que, por su ubicación en el calendario o por traslados oficiales, se convierten en fines de semana largos. Estos feriados ofrecen la oportunidad de planificar viajes, escapadas y actividades de ocio en todo el país. Los días que restan son:
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Originalmente cae domingo, pero se adelantará al viernes 10 de octubre, formando un fin de semana largo ideal para actividades recreativas y turismo.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado). Corresponde al 20 de noviembre, pero en 2025 se trasladará al lunes 24 de noviembre, generando un puente largo al inicio de la semana y favoreciendo la organización de viajes y turismo interno.
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible que caerá lunes, permitiendo un descanso prolongado para quienes puedan aprovecharlo.
- 25 de diciembre: Navidad. También inamovible, esta festividad implica cierres en comercios y servicios, por lo que conviene planificar traslados y compras con anticipación.
