El Gobierno anunció que restringirá la aplicación gratuita de la vacuna contra la fiebre amarilla

"Los recursos existen y se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud", concluye el comunicado de Salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/1955658352375251065&partner=&hide_thread=false LA SALUD PÚBLICA DEBE PROTEGER A QUIENES MÁS LO NECESITAN, NO SER UN SUBSIDIO A QUIENES VIAJAN AL EXTERIOR



El Ministerio de Salud ha resuelto que a partir de hoy, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país.



De… pic.twitter.com/22tMIH7GqM — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) August 13, 2025

Cuáles son las zonas endémicas de la fiebre amarilla en Argentina

En Argentina, las zonas que poseen un riesgo de circulación viral de fiebre amarilla son Formosa, Misiones, Corrientes, Jujuy (departamentos de Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Valle Grande), Salta (departamentos de General José de San Martín, Orán, Rivadavia, Anta) y Chaco (departamento de Bermejo).

De acuerdo con la página oficial del Ministerio de Salud, la principal medida preventiva es la vacuna, que brinda protección a partir de los 10 días de aplicada. Además, se recomienda la vacunación a personas que viajan a zonas con transmisión comprobada de fiebre amarilla o por requerimiento del país de destino.