El Gobierno anunció que restringirá la aplicación gratuita de la vacuna contra la fiebre amarilla
El Ministerio de Salud decidió reducir la aplicación sin costo de la vacuna a solo las "zonas endémicas" del país.
El Gobierno anunció este miércoles que la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita para quienes viajan al exterior, y solo se mantendrá para "zonas endémicas" del país.
"La salud pública debe proteger a quienes más lo necesitan, no ser un subsidio a quienes viajan al exterior", argumentó el Ministerio de Salud en el comunicado en el que difundió la noticia.
De esta manera, la cartera informó que desde este mismo miércoles queda restringida la aplicación gratuita de la inoculación.
"La vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país. De esta manera, quienes viajen al exterior por turismo podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma", indicó el Ministerio que depende de Mario Lugones.
De acuerdo con la cartera, "esta medida busca garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sanitarias reales de la población argentina".
"Los recursos existen y se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud", concluye el comunicado de Salud.
Cuáles son las zonas endémicas de la fiebre amarilla en Argentina
En Argentina, las zonas que poseen un riesgo de circulación viral de fiebre amarilla son Formosa, Misiones, Corrientes, Jujuy (departamentos de Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Valle Grande), Salta (departamentos de General José de San Martín, Orán, Rivadavia, Anta) y Chaco (departamento de Bermejo).
De acuerdo con la página oficial del Ministerio de Salud, la principal medida preventiva es la vacuna, que brinda protección a partir de los 10 días de aplicada. Además, se recomienda la vacunación a personas que viajan a zonas con transmisión comprobada de fiebre amarilla o por requerimiento del país de destino.
