El Gobierno avala la Ley 13.155/2010 y hay feriado especial en el que la Ciudad Capital cambia por 24 horas
La provincia de Santa Fe se prepara para un feriado inusual. En esta fecha, el gobierno traslada su sede a Cayastá para honrar sus históricas raíces.
Con el objetivo de mantener viva la memoria histórica, las autoridades provinciales confirmaron la aplicación de un feriado administrativo para el próximo 15 de noviembre. Esta jornada de descanso conmemora un nuevo aniversario de la fundación original del territorio santafesino, marcando una de las efemérides más singulares de toda la región.
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La disposición que rige esta celebración es la Ley Provincial Nº 13.155/10, promulgada para resguardar la identidad local. El artículo central de esta legislación declara que el 15 de noviembre sea considerado un día no laborable en todo el territorio provincial para los trabajadores de la administración pública.
Al mismo tiempo, la normativa aclara que esta pausa de actividades tendrá un carácter estrictamente optativo para el comercio, la industria y la banca, dejando a criterio de las empresas privadas la adhesión al cronograma festivo.
Sin embargo, el aspecto institucional más llamativo de la fecha radica en su artículo segundo. La ley obliga a que, por el lapso de 24 horas, el Gobierno de la Provincia abandone su ubicación tradicional y establezca su sede oficial en Cayastá, emplazada en el departamento Garay.
Este traslado simbólico, pero con peso legal, se realiza específicamente en el sitio donde se han descubierto las ruinas de la primitiva ciudad de Santa Fe, rindiendo un homenaje directo a los primeros pobladores y destacando el enorme valor arqueológico del lugar donde comenzó a escribirse la historia de la provincia.
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