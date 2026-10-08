El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 467/2026 y hay nuevo feriado que corta semana en Buenos Aires
El funcionario bonaerense Carlos Bianco aprobó el cronograma de jornadas no laborables que rigen en distintas localidades de la provincia.
El Gobierno bonaerense hizo oficial el esquema de feriados y festividades patronales de octubre mediante la Resolución 467/2026. El beneficio alcanza al personal estatal y del Banco Provincia, mientras que en la actividad privada el cese de tareas dependerá de la decisión patronal.
Uno de los municipios beneficiados en los próximos días es el partido de Tres de Febrero, donde el cese de actividades en la administración pública y la banca permitirá interrumpir la semana hábil, haciendo de la próxima semana una semana más corta.
Tres de Febrero celebra su aniversario fundacional y suma un nuevo feriado local
El municipio bonaerense de Tres de Febrero celebra su aniversario el 15 de octubre porque en esa fecha, en 1959, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Provincial N.º 6072, la cual dispuso la creación formal del partido.
Para dar origen al nuevo distrito, la ley segregó del antiguo partido de General San Martín las localidades que hoy componen Tres de Febrero (como Caseros, Ciudadela, Santos Lugares, Sáenz Peña, El Palomar, entre otras).
Aunque la promulgación por parte del Poder Ejecutivo provincial se hizo efectiva unos días después (el 24 de octubre) y las autoridades locales asumieron en 1960, la fecha fundacional e institucional se fijó legal e históricamente el 15 de octubre, día en que se aprobó el proyecto de ley parlamentario.
Confirman el feriado en Tres de Febrero mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 467/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a principios de octubre en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.
De esta manera, "declara no laborables, en el Ministerio de Gobierno, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026".
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