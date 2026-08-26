Los detalles del Día del Empleado de Comercio: cuándo cae y si es feriado

Pautas de liquidación salarial y descanso

Para los trabajadores alcanzados, el Día del Empleado de Comercio tiene los mismos efectos que un feriado nacional en materia laboral. Esto significa que quienes no presten tareas durante la jornada correspondiente mantienen el cobro normal de su salario y no deben sufrir descuentos.

En caso de trabajar, la prestación debe ser acordada entre las partes y la jornada se abona con un recargo del 100%, es decir, con los criterios aplicables al trabajo realizado durante un feriado.

Además, el empleado no está obligado a prestar tareas durante esta jornada especial. Si decide trabajar, corresponde el pago adicional establecido, pero no se genera necesariamente un franco compensatorio posterior.

Por este motivo, quienes estén comprendidos dentro del convenio mercantil deberán prestar atención a la definición que se adopte para septiembre. Si finalmente se concreta el traslado, el descanso correspondiente al Día del Empleado de Comercio 2026 pasaría del sábado 26 al lunes 28 de septiembre.