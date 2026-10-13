El ladero de Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026: el otro feriado que corta esta semana en Buenos Aires.

Confirman el feriado en Tres de Febrero mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia

A través de la Resolución 467/2026 firmada por Carlos Bianco, la provincia de Buenos Aires confirmó el asueto de octubre para Tres de Febrero. La disposición aplica de forma obligatoria para la administración pública municipal y los empleados del Banco Provincia, mientras que para el comercio y la industria funcionará como feriado optativo.

De esta manera, el Gobierno bonaerense "declara no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026".