El ladero de Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026: el otro feriado que corta esta semana en Buenos Aires
Carlos Bianco volvió a firmar los feriados y asuetos de cada mes y, en el transcurso de octubre, muchos municipios tendrán descanso extra.
Con el aval de Axel Kicillof, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el esquema de feriados y asuetos locales para octubre a través de la Resolución 467/2026. La medida dispone una jornada no laborable para el personal de la administración pública bonaerense y las sucursales del Banco Provincia.
En el caso de los trabajadores del sector privado, el descanso quedará librado a la buena voluntad de la patronal.
Lo cierto es que, tras el reciente feriado nacional del 12 de octubre, el municipio bonaerense de Tres de Febrero sumará un día de descanso extra a mitad de semana.
¿Por qué es feriado este jueves 15 de octubre en Tres de Febrero?
El distrito se prepara para conmemorar su aniversario fundacional con una jornada de descanso extra. La fecha conmemora el 15 de octubre de 1959, día en que se aprobó la Ley N.º 6072 que dio nacimiento al municipio independiente, separando a localidades tradicionales como Caseros, Sáenz Peña, Santos Lugares, El Palomar y Ciudadela del territorio de General San Martín.
Si bien la promulgación ejecutiva se dio días más tarde —el 24 de octubre— y el primer gobierno asumió al año siguiente, el recuerdo de aquella sanción parlamentaria se convirtió en la fiesta oficial del partido. De esta manera, el jueves 15 habrá asueto administrativo y cese de tareas en varios sectores.
Confirman el feriado en Tres de Febrero mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
A través de la Resolución 467/2026 firmada por Carlos Bianco, la provincia de Buenos Aires confirmó el asueto de octubre para Tres de Febrero. La disposición aplica de forma obligatoria para la administración pública municipal y los empleados del Banco Provincia, mientras que para el comercio y la industria funcionará como feriado optativo.
De esta manera, el Gobierno bonaerense "declara no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026".
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