Alejandra Monteoliva admitió que puede haber "modificaciones" en el operativo por la visita del papa León XIV

Papa León XIV.

Pero reiteró que “no podemos perder días si se concreta la visita en estas fechas. Somos cautos de la información oficial, de eso va a depender cómo nos manejemos en las próximas semanas”, concluyó.

Qué dijo el canciller Pablo Quirno sobre la visita del papa León XIV

Las palabras de la ministra de Seguridad se suman en la misma jornada a las de Pablo Quirno, quien previamente había asegurado que en el Gobierno siguen “con mucha atención lo que estaba sucediendo con la salud del Papa y las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido".

En declaraciones radiales, el canciller habló sobre la incertidumbre que genera el estado de salud del Papa al expresar que “siempre hay que esperar y obviamente la prioridad para nosotros es su estado de salud".

"Son decisiones que tomará el Vaticano”, añadió. Aclarando que “seguramente habrá que esperar la recuperación. Toda la información que tenemos del Vaticano es que la intención del Papa, antes de su intervención, era realizar esta visita tan esperada por los argentinos, pero como estas cosas inesperadas suceden, hay que esperar las decisiones finales", finalizó.

Canciller Pablo Quirno.

Feriados por la visita del Papa

Vale recordar que el esquema legal dispuesto para recibir a León XIV continúa vigente a través del Decreto 1103/2026, que estableció tres jornadas de descanso y movilización con diferentes alcances territoriales para garantizar los operativos de seguridad y logística: