Alejandra Monteoliva admitió que puede haber "modificaciones" en el operativo por la visita del papa León XIV
La ministra de Seguridad señaló que “hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante”.
El Gobierno Nacional ratificó que continúan los preparativos para recibir en la Argentina al papa León XIV luego de conocerse que en las últimas horas el Sumo Pontífice fue intervenido quirúrgicamente de un tumor maligno en los pulmones.
Fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseveró que la organización y los preparativos de seguridad para recibir al Papa siguen en curso hasta tanto el Vaticano, oficial y eventualmente, cancele, suspenda o postergue la esperada visita.
“Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante”, dijo que la ministra, añadiendo que “si hay que reprogramar, se reprograma. Lo dijo el Presidente”.
Como se sabe, la visita de León XIV a nuestro país está prevista desde el 8 hasta el 11 de noviembre y se enmarca en una gira latinoamericana que también incluye el arribo previo a Uruguay y el viaje posterior a Perú.
“Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes; pero primero está la salud de Su Santidad. Es probable que haya modificaciones… Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos”, admitió Monteoliva.
Pero reiteró que “no podemos perder días si se concreta la visita en estas fechas. Somos cautos de la información oficial, de eso va a depender cómo nos manejemos en las próximas semanas”, concluyó.
Qué dijo el canciller Pablo Quirno sobre la visita del papa León XIV
Las palabras de la ministra de Seguridad se suman en la misma jornada a las de Pablo Quirno, quien previamente había asegurado que en el Gobierno siguen “con mucha atención lo que estaba sucediendo con la salud del Papa y las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido".
En declaraciones radiales, el canciller habló sobre la incertidumbre que genera el estado de salud del Papa al expresar que “siempre hay que esperar y obviamente la prioridad para nosotros es su estado de salud".
"Son decisiones que tomará el Vaticano”, añadió. Aclarando que “seguramente habrá que esperar la recuperación. Toda la información que tenemos del Vaticano es que la intención del Papa, antes de su intervención, era realizar esta visita tan esperada por los argentinos, pero como estas cosas inesperadas suceden, hay que esperar las decisiones finales", finalizó.
Feriados por la visita del Papa
Vale recordar que el esquema legal dispuesto para recibir a León XIV continúa vigente a través del Decreto 1103/2026, que estableció tres jornadas de descanso y movilización con diferentes alcances territoriales para garantizar los operativos de seguridad y logística:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.
- Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado decretado únicamente para el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
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