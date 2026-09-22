Feriado inesperado para este jueves: quiénes se verán beneficiados y quiénes deberán trabajar
Los bonaerenses podrán disfrutar de una jornada que les dará un asueto no muy conocido en los próximos días.
El calendario de feriados de septiembre no trajo novedades. El país deberá esperar para tener un día libre, aunque en el panorama local sí aparecen fechas que no muchos conocen. En ese sentido, varios partidos y localidades tendrán asueto durante el cierre del mes.
La mayoría de estas jornadas en la provincia de Buenos Aires están relacionadas con una celebración religiosa, mientras que en uno de los casos el motivo es un aniversario fundacional.
A qué municipios afecta la jornada de asueto local
El 24 de septiembre tiene un motivo bastante concreto detrás de casi todos los asuetos: ese día se celebra a Nuestra Señora de la Merced, una advocación de la Virgen María que es patrona de distintas comunidades bonaerenses.
El descanso alcanza a Tres de Febrero, General Guido, General Lavalle, Mercedes, Colón, Ensenada, Chascomús y Bahía Blanca. También están incluidas General Arenales, Pergamino y Quequén. Coronel Pringles es la excepción, ya que allí el asueto se debe al aniversario de su fundación.
Después de la Batalla de Tucumán, en 1812, Manuel Belgrano nombró a Nuestra Señora de la Merced Generala y Patrona del Ejército, algo que terminó de instalar al 24 de septiembre dentro del calendario religioso del país.
Calendario de feriados 2026
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
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