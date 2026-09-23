El Gobierno de Axel Kicillof oficializó el feriado por la visita del papa León XIV: quiénes no trabajarán
Tras confirmarse el feriado a nivel nacional para el 9 de noviembre, el Gobierno bonaerense confirmó el freno de las actividades para el 11 del mismo mes.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la declaración de un feriado extraordinario para el próximo miércoles 11 de noviembre. La medida se tomó en el marco de la confirmada visita del papa León XIV a la Argentina y responde a la necesidad de garantizar la seguridad, el despliegue logístico y el ordenamiento del tránsito.
El epicentro de las actividades religiosas y de la convocatoria masiva será la plaza Belgrano, ubicada frente a la emblemática Basílica de Luján. Para esa jornada se estima una concentración histórica de entre uno y dos millones de fieles que se movilizarán para acompañar al sumo pontífice.
Ante semejante flujo de personas, las autoridades provinciales diseñaron un plan operativo especial que busca prevenir el colapso de las principales vías de acceso a la zona y asegurar la cobertura adecuada en emergencias sanitarias durante toda la jornada.
En este sentido y para que quienes profesan el catolicismo puedan disfrutar de la visita del máximo líder de la Iglesia, el Gobierno de Axel Kicillof dispuso el cese de actividades en el plano administrativo, bancario y entidades gubernamentales.
Cómo quedarán los fines de semana largos distrito por distrito, con los feriados por el papa León XIV
La disposición de los días no laborables depende estrictamente del recorrido que el líder de la Iglesia Católica realizará entre el 8 y el 11 de noviembre, dividiendo el mapa en diferentes escenarios de tregua laboral:
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A nivel nacional (sábado 7, domingo 8 y lunes 9): Para el conjunto de la Argentina, el cese de actividades dispuesto para el lunes permitirá ensamblar un fin de semana extralargo de tres días, ideal para el turismo de escapada, impulsado además por los beneficios de pasajes gratuitos en la red SUBE que el Ejecutivo otorgará a los voluntarios inscriptos para la ayuda peregrina.
En la provincia de Córdoba (sábado 7 al martes 10): El escenario se amplía de manera notable en suelo cordobés. Con el feriado provincial para el martes 10 —jornada en la que el Papa encabezará una masiva misa en la Escuela de Aviación Militar antes de retornar a Buenos Aires—, los cordobeses disfrutarán de un fin de semana XL de cuatro días consecutivos (sábado, domingo, lunes y martes).
En la provincia de Buenos Aires (sábado 7 al lunes 9, más el miércoles 11): En territorio bonaerense, donde se proyecta un asueto similar para el miércoles 11 de cara al masivo cierre frente a la Basílica de Luján, el impacto dependerá de la instrumentación legal que adopte la administración provincial, aunque la logística del operativo federal de 120 horas ya anticipa una virtual paralización del movimiento habitual en los distritos afectados.
De esta manera, la visita papal que movilizará a millones de fieles no solo dejará una marca indeleble en el plano espiritual y político, sino que reconfigurará por completo la dinámica turística y laboral de la primavera en el centro y sur del país.
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