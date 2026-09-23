El nuevo feriado decretado para este jueves 24 de septiembre: los motivos

Entre los partidos y ciudades con celebraciones durante esa jornada aparecen Tres de Febrero, General Guido, General Lavalle, Mercedes, Colón, Ensenada, Chascomús y Bahía Blanca, vinculados con festividades patronales.

También existen disposiciones especiales asociadas al 24 de septiembre en Coronel Pringles, General Arenales y Pergamino. El calendario de asuetos judiciales bonaerense, por ejemplo, contempla esa fecha en estas localidades junto con varias de las anteriores, ya sea por celebraciones patronales o fundacionales.

La jornada no tiene el mismo alcance que un feriado nacional obligatorio para todo el territorio argentino. En los distritos alcanzados, las disposiciones pueden establecer descanso para la administración pública y otras dependencias, mientras que para la industria, el comercio y otras actividades privadas el día puede tener carácter optativo.

Por este motivo, quienes trabajen en alguno de los municipios incluidos deberán tener en cuenta el sector en el que se desempeñan y las disposiciones correspondientes a su actividad antes de considerar automáticamente que tendrán el día libre.

Calendario de feriados 2026

Más allá de estas celebraciones locales, el calendario argentino de 2026 contempla feriados nacionales inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

Entre los feriados inamovibles del año se encuentran el 1° de enero por Año Nuevo; 16 y 17 de febrero por Carnaval; 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; Viernes Santo; 1° de mayo por el Día del Trabajador; 25 de mayo por la Revolución de Mayo; 20 de junio por el General Manuel Belgrano; 9 de julio por el Día de la Independencia; 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción y 25 de diciembre por Navidad.

El calendario contempla además los feriados trasladables correspondientes al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el General José de San Martín, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el Día de la Soberanía Nacional, sujetos a las reglas de traslado establecidas por la normativa.

Para 2026 también fueron establecidos tres días no laborables con fines turísticos: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estas fechas fueron fijadas oficialmente por la Jefatura de Gabinete con el objetivo de favorecer la actividad turística.

Así, el jueves 24 de septiembre no se incorpora al calendario nacional, sino que responde a celebraciones específicas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Su alcance es local y dependerá tanto del municipio como del sector laboral de cada trabajador.