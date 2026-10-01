El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 467/2026 y hay feriado en Buenos Aires: este fin de semana es largo.

Confirman el feriado en Morón mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia

A través de la Resolución N.º 467/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a principios de octubre en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.

De esta manera, "declara no laborables, en el Ministerio de Gobierno, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026".