El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 467/2026 y hay feriado en Buenos Aires: este fin de semana es largo
Carlos Bianco, ministro de Gobierno, puso la firma para dar a conocer el descanso que tendrán algunas localidades en octubre.
A través de la Resolución 467/2026, la gestión de Axel Kicillof formalizó el esquema de asuetos y feriados patronales para distintas localidades bonaerenses durante el mes de octubre. La disposición, que el Ejecutivo provincial suele dar a conocer hacia el cierre de cada período, otorga jornadas no laborables a los trabajadores de la administración pública y de la banca pública en los distritos alcanzados.
Entre los municipios beneficiados en lo inmediato se encuentra Morón, cuyos empleados públicos y bancarios disfrutarán de un día de descanso extra que convertirá este fin de semana en uno largo, al menos, para empleados de la administración pública y los bancarios.
Morón conmemora su hito fundacional y suma un nuevo feriado local
A diferencia de otros distritos de la provincia, Morón no posee una fecha exacta de fundación ni un fundador acreditado. Su desarrollo urbano comenzó de manera gradual a lo largo del siglo XVII en torno a la Cañada de las Linkas —actual arroyo Morón— y a orillas del antiguo Camino Real que conectaba la Ciudad de Buenos Aires con el Alto Perú.
El acontecimiento histórico que fijó su efeméride ocurrió el 5 de octubre de 1785, cuando el Cabildo porteño nombró a Don Claudio Joly como el primer Alcalde de Hermandad de la zona del "Pago de las Conchas y Cañada de Morón", otorgándole al asentamiento su primera estructura de gobierno.
Ese hito de 1785 se transformó con el tiempo en la fecha de referencia institucional del municipio. Así, lo que nació como un conjunto de estancias y capillas de la época colonial mutó —a partir del impulso del ferrocarril en el siglo XIX— en el principal nodo comercial, político y de conectividad del oeste del Conurbano Bonaerense.
Confirman el feriado en Morón mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 467/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a principios de octubre en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.
De esta manera, "declara no laborables, en el Ministerio de Gobierno, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026".
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