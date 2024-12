El Gobierno cerró el Centro Cultural Haroldo Conti de la ex Esma en la previa de Año Nuevo

Mediante un canal de difusión de WhatsApp, informaron: "El Secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025".

En el mensaje agregaron que "a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante, el personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos".

"A todo aquel que no se haya adherido al Plan de Retiro Voluntario, o en su defecto, se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado 'trabajador imprescindible' para obtener su continuidad mediante un ART 9, NO DEBE PRESENTARSE a partir del día 02 de enero de 2025", completaron.

Al respecto, los delegados de la Secretaría de Derechos Humanos hicieron una convocatoria para manifestarse contra este cierre y la gran cantidad de despidos que lleva a cabo el organismo.

"El jueves 2/1 nos concentramos en la puerta de la sede de la Secretaría en la ex ESMA a las 10 h así ingresamos todxs juntxs y realizamos la asamblea unificada. Luego vamos al Ministerio en micro para juntarnos con el resto de los sectores", anunciaron.

"Ante los despidos masivos en la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Justicia, la destrucción de las políticas de Derechos Humanos y el inminente cierre de los Sitios de Memoria, necesitamos del apoyo de todos y todas para seguir defendiendo nuestra Memoria colectiva y las políticas que la preservan", afirmaron.