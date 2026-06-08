Escándalo en Mar del Plata: taxistas y choferes de apps terminaron a las trompadas en el Concejo Deliberante
La violencia estalló durante una reunión en la que se debatían proyectos para regular las aplicaciones de transporte. La pelea quedó grabada por las cámaras de la transmisión oficial y obligó a interrumpir la sesión.
Una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante de General Pueyrredón terminó en escándalo cuando taxistas y choferes de aplicaciones de viajes protagonizaron se trenzaron a golpes en pleno recinto.
La sesión tenía como objetivo debatir distintos proyectos vinculados a la regulación de las plataformas de transporte en Mar del Plata. Sin embargo, la discusión derivó en una batalla campal, lo que obligó a interrumpir el encuentro.
Según explicó a Infobae el concejal de la Coalición Cívica y presidente de la comisión, Guido García, el conflicto comenzó luego de aproximadamente media hora de debate. Al inicio de la reunión se había acordado que cada sector expusiera su propuesta regulatoria, pero la tensión fue creciendo hasta desembocar en los incidentes.
De acuerdo con el relato del edil, la pelea se desató luego de que Facundo Setzes, referente de los conductores de aplicaciones, manifestara que "existían fallos judiciales que consideraban legal la actividad y eso generó silbidos y expresiones de desaprobación que precipitaron su reacción".
En las imágenes que circularon posteriormente puede escucharse al presidente de la comisión pedir calma mientras intentaba contener la situación. "Muchachos, por favor", repite en medio de los empujones, insultos y golpes que se produjeron entre los asistentes.
En este contexto, Setzes participó activamente de la pelea y las imágenes muestran cómo intercambia golpes con varios de los presentes. También se observa una agresión contra una mujer que se encontraba en el recinto.
La sesión había comenzado con el tratamiento de un proyecto impulsado por la Coalición Cívica para regular el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en General Pueyrredón. Posteriormente se abordó una iniciativa de la Unión Cívica Radical relacionada con la actividad de los taxistas.
Sin embargo, la tensión escaló definitivamente cuando llegó el turno de discutir una propuesta presentada por la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que agrupa a trabajadores de plataformas digitales y que impulsa su propio esquema de regulación para el sector.
Tras los incidentes, García expresó su rechazo a lo ocurrido y lamentó que no pudiera sostenerse un ámbito de debate ordenado: "Repudiamos y rechazamos lo sucedido. Queríamos que se pudiera debatir en un marco de escucha, como se había hecho hace tres meses", afirmó el concejal.
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