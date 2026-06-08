Escándalo en Mar del Plata: taxistas y choferes de apps terminaron a las trompadas en el Concejo Deliberante

mar del plata piñas

En este contexto, Setzes participó activamente de la pelea y las imágenes muestran cómo intercambia golpes con varios de los presentes. También se observa una agresión contra una mujer que se encontraba en el recinto.

La sesión había comenzado con el tratamiento de un proyecto impulsado por la Coalición Cívica para regular el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en General Pueyrredón. Posteriormente se abordó una iniciativa de la Unión Cívica Radical relacionada con la actividad de los taxistas.

Sin embargo, la tensión escaló definitivamente cuando llegó el turno de discutir una propuesta presentada por la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que agrupa a trabajadores de plataformas digitales y que impulsa su propio esquema de regulación para el sector.

Tras los incidentes, García expresó su rechazo a lo ocurrido y lamentó que no pudiera sostenerse un ámbito de debate ordenado: "Repudiamos y rechazamos lo sucedido. Queríamos que se pudiera debatir en un marco de escucha, como se había hecho hace tres meses", afirmó el concejal.