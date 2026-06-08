Nueva detenida por el femicidio de Agostina Vega: está acusada de encubrimiento agravado
Se trata de la tercera persona detenida en el marco de la investigación por el brutal femicidio en Córdoba, mientras se espera por la declaración de Claudio Barrelier.
La investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba sumó un nuevo e importante capítulo en las últimas horas. La Justicia ordenó la captura de una tercera persona vinculada al caso: una mujer identificada como Soledad, dueña del automóvil que se habría utilizado para llevar adelante el descarte del cuerpo de la víctima.
Según la información policial provista por la pantalla de C5N, la nueva implicada quedó imputada bajo la carátula de "encubrimiento agravado", bajo la sospecha de haber facilitado los medios logísticos para intentar garantizar la impunidad del principal sospechoso.
Los investigadores venían siguiendo de cerca los movimientos de un Ford Ka, vehículo que los registros fílmicos y el rastreo tecnológico ubicaron en la escena y los horarios clave del crimen.
De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía del caso, ese rodado habría sido conducido por Claudio Barrelier, el principal apuntado por el femicidio, al momento de trasladar y abandonar los restos de Agostina. Con la detención de Soledad, la Justicia busca determinar si la propietaria del coche cedió el vehículo a sabiendas del delito cometido o si prestó colaboración directa para ocultar las pruebas del asesinato.
Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier fue dado de alta
Claudio Barrelier, el único detenido y principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica tras permanecer varios días internado en un hospital de la cárcel de Bouwer. Según informó el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), el imputado se encuentra en buen estado de salud.
Días después de su detención, Barrelier fue sometido a una serie de controles médicos y psicológicos periódicos que se le realizan habitualmente a las personas privadas de la libertad y catalogadas como presos "de alto perfil". Durante dichas evaluaciones, los profesionales del área de salud mental habían detectado “la presencia de ideas y pensamientos suicidas” en el imputado.
Ante este diagnóstico, la institución activó de forma inmediata el protocolo de resguardo establecido para este tipo de situaciones con el fin de garantizar la integridad física y psíquica del detenido.
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