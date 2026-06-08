Nueva detenida por el femicidio de Agostina Vega: está acusada de encubrimiento agravado

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier fue dado de alta

Claudio Barrelier, el único detenido y principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica tras permanecer varios días internado en un hospital de la cárcel de Bouwer. Según informó el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), el imputado se encuentra en buen estado de salud.

Días después de su detención, Barrelier fue sometido a una serie de controles médicos y psicológicos periódicos que se le realizan habitualmente a las personas privadas de la libertad y catalogadas como presos "de alto perfil". Durante dichas evaluaciones, los profesionales del área de salud mental habían detectado “la presencia de ideas y pensamientos suicidas” en el imputado.

Ante este diagnóstico, la institución activó de forma inmediata el protocolo de resguardo establecido para este tipo de situaciones con el fin de garantizar la integridad física y psíquica del detenido.