Los motivos del feriado del 15 de junio y por qué: a quiénes beneficiará
Los feriados de junio tendrán una modificación clave en el calendario: una de las fechas trasladables pasará al lunes 15 y dará lugar a un nuevo fin de semana largo.
Los feriados de junio traerán un nuevo fin de semana largo gracias al traslado del día en homenaje al General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha conmemorativa corresponde al 17 de junio, este año la jornada no laborable se adelantará al lunes 15, de acuerdo con el calendario oficial.
De esta manera, el descanso se extenderá durante tres días consecutivos: sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio. La modificación responde a lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y dispone que aquellos trasladables que coincidan con martes o miércoles pasen al lunes anterior para fomentar los fines de semana largos.
Los motivos del feriado del 15 de junio
El 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más importantes de la historia argentina. El líder salteño tuvo un rol clave en la Guerra de la Independencia, donde encabezó las fuerzas conocidas como Los Infernales y defendió el norte del país de las invasiones realistas.
La fecha recuerda el día de su fallecimiento, ocurrido el 17 de junio de 1821, motivo por el cual cada año se lo homenajea a través de uno de los feriados nacionales incluidos en el calendario argentino.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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