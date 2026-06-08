 Los motivos del feriado del 15 de junio y por qué: a quiénes beneficiará

Los motivos del feriado del 15 de junio

El 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más importantes de la historia argentina. El líder salteño tuvo un rol clave en la Guerra de la Independencia, donde encabezó las fuerzas conocidas como Los Infernales y defendió el norte del país de las invasiones realistas.